Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας, κατοχής διακίνησης ναρκωτικών και μετά από πληροφορίες της ανωτέρω υπηρεσίας οργανώθηκε πρωινές ώρες σήμερα συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Βιάννου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συνέδραμαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου βρέθηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου φυτεία αποτελούμενη από -45- δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως -3,5- μέτρα και εντοπίσθηκε και συνελήφθη 62χρονος ημεδαπός σχετιζόμενος με τη φυτεία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο χώρο της φυτεία και σε αποθήκη ιδιοκτησίας του ημεδαπού βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ,συσκευή κινητής τηλεφωνίας και καλλιεργητικά εργαλεία .

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.