Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτα, οποίος περισσότερο από δυο χρόνια χρόνο νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024.

Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή, Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Το 2007, κυκλοφόρησε ο δέκατος δίσκος του.

Το 2013, ο Δημήτρης Κόκοτας μαζί με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Μπιθικώτση και Στέλιο Διονυσίου πραγματοποίησαν συναυλίες σε πολλές χώρες όπως στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αγγλία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ισραήλ σε μια περιοδεία που ονομάστηκε «A Trιbute to the Legends» κάνοντας μια αναδρομή κι ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες των πατεράδων τους.