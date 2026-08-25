Μια ξεχωριστή βραδιά αλληλεγγύης και προσφοράς διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στην πλατεία του Ίστρον Καλού Χωριού. Πρόκειται για ένα γλέντι-παζάρι, που συνδυάζει τη διασκέδαση με την κοινωνική προσφορά και την έμπρακτη στήριξη ανθρώπων και ζώων που έχουν ανάγκη.

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση συμπολιτών που χρειάζονται περίθαλψη και οικονομική στήριξη, ενώ μέρος των χρημάτων θα κατευθυνθεί και σε φιλοζωικό σκοπό.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια όμορφη βραδιά, συμβάλλοντας παράλληλα σε έναν σημαντικό σκοπό.

Όποιος μπορεί να δωρίσει ρούχα ή πράγματα μπορεί να επικοινωνήσει στο 6986638382.