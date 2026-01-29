Ένας νέος Κόμβος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων πρόκειται να δημιουργηθεί στον Δήμο Χερσονήσου, μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων».

Η δημιουργία του κόμβου εντάσσεται στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από την Αντιδημαρχία Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Μαστοράκη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός παραχωρείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, προκειμένου:

• Να ενισχυθεί η ανεξάρτητη διαβίωσή τους και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξή τους μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών.

• Να μειωθεί η εξάρτησή τους από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον.

• Να αποτραπεί η περιθωριοποίησή τους και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

• Να καταπολεμηθεί η τεχνοφοβία και να ενισχυθεί η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και ο ψηφιακός εγγραμματισμός τους, με την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για ισότιμη πρόσβαση στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον Κοινωνικό Σχεδιασμό του Δήμου Χερσονήσου για την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής, της αυτονομίας και της κοινωνικής συμπερίληψης των συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξοικείωση, η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην ψηφιακή επικοινωνία και στις δεξιότητες που βασίζονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν:

• Επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

• Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών.

gov.gr. • Χρήση ψηφιακών εφαρμογών του

• Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.