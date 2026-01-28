Εγκρίσεις για σημαντικά έργα προϋπολογισμού άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ δόθηκαν ομόφωνα στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για το 2026. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου Χερσονήσου και Προέδρου της Επιχείρησης κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, ενώ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου ενίσχυσης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου.

Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε η έγκριση των Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής», συνολικού προϋπολογισμού 980.000 ευρώ. Αναφέρεται ότι ήδη έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος για το έργο, με στόχο το έργο να εκκινήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Οι οδηγίες του προέδρου της ΔΕΥΑ Χερσονήσου μάλιστα και Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη προς την υπηρεσία, είναι να διασφαλιστεί πως το έργο θα υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις, με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκαν παράλληλα η διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και η διενέργεια δημοπρασίας για το έργο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, ανόρυξη και αξιοποίηση γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – β΄ κύκλος ΥΠΕΝ», προϋπολογισμού 1.170.000 ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο «ΤΠΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025» και χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κρίσιμες υδροδοτικές ζώνες, με στόχο τη μείωση των απωλειών και την εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Η υλοποίησή του αναμένεται να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε χρόνιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Πέραν των δύο μεγάλων τεχνικών έργων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε ομόφωνα στην έγκριση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία και τη διοικητική συνέχεια της Επιχείρησης, όπως η ανατροπή και έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το έτος 2026, η μεταφορά απλήρωτων υποχρεώσεων στον νέο προϋπολογισμό, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό και συνδέσεις δικτύου.

«Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου ξεκινά το 2026 με αποφάσεις που ενισχύουν ουσιαστικά τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου μας» δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ και Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Με έργα που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ, δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα και θωρακίζουμε την περιοχή απέναντι στις προκλήσεις της λειψυδρίας. Η ομόφωνη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή υλοποίηση των έργων προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου μας».

