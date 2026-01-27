Η δρομολόγηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων λύσεων για το σοβαρό κτιριολογικό πρόβλημα των δικαστικών υποδομών στο Ηράκλειο βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων Πέλοπα Λάσκο, παρουσία της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κατερίνας Κοσμαδάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης θεσμικοί εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης, της Περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου.

Σταύρος Αρναουτάκης: «Η Περιφέρεια συμβάλλει τεχνικά και χρηματοδοτικά»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της συνάντησης, υπογράμμισε την ετοιμότητα των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας να συνδράμουν στην αποκατάσταση των κτιρίων.

«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Από την πλευρά μας, με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, θα συμβάλλουμε ώστε να γίνουν οι άμεσες αποκαταστάσεις μετά την ολοκλήρωση των μελετών. Η Περιφέρεια πάντα μπαίνει μπροστά για να βοηθήσει κάθε φορέα που έχει ανάγκη, τόσο χρηματοδοτικά όσο και τεχνικά», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Πέλοπας Λάσκος: «Δρομολογούνται λύσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος τόνισε την ανάγκη η απονομή της δικαιοσύνης να γίνεται σε συνθήκες που αρμόζουν στο κύρος της, ανακοινώνοντας πως οι αποφάσεις για τις παρεμβάσεις θα έχουν δρομολογηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

«Πρόθεσή μας είναι να προβούμε άμεσα σε εργασίες υποστήριξης του κτιρίου για τα στατικά ζητήματα που προέκυψαν μετά τον σεισμό του 2020. Παράλληλα, εξετάζουμε τη μίσθωση χώρων πλησίον του Δικαστικού Μεγάρου για τη δημιουργία νέων ακροατηρίων, καθώς και τη μεταστέγαση μεγάλου μέρους του Πρωτοδικείου μέχρι την ολοκλήρωση του νέου Δικαστικού Μεγάρου», ανέφερε ο Πέλοπας Λάσκος.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας: «Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε χωρίς την υποστήριξη της Περιφέρειας, η οποία αποτελεί τον μελετητικό βραχίονα και την αναθέτουσα αρχή που θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου». Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι θα υπάρξουν άμεσες λύσεις και για τα θέματα φυσικής ασφάλειας και φύλαξης του κτιρίου.

Κατερίνα Κοσμαδάκη: «Ευελπιστούμε σε ουσιαστικά αποτελέσματα»

Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κατερίνα Κοσμαδάκη χαιρέτισε την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών εργασίας λειτουργών και υπαλλήλων, καθώς και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

«Συζητήσαμε για τη βελτίωση του υπάρχοντος Μεγάρου και την εξεύρεση νέων αιθουσών που θα μετατραπούν σε ακροατήρια. Εξετάζονται συγκεκριμένα κτίρια. Περιμένουμε αποτελέσματα ώστε δικηγόροι, πολίτες και υπάλληλοι να έχουν ένα Δικαστικό Μέγαρο αντάξιο του λειτουργήματός τους», δήλωσε η Κατερίνα Κοσμαδάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες και κλιμάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου και σε ακίνητα ενδιαφέροντος για τη μεταστέγαση υπηρεσιών.