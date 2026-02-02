Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου 2026 περίπου στις 21:00, στην οδό Βιτσέντζου Κορνάρου στον Άγιο Νικόλαο. Ειδικότερα, δύο ανήλικοι -ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός- ενεπλάκησαν σε λογομαχία με ανήλικο ημεδαπό, η οποία στην συνέχεια εξελίχθηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμού του τελευταίου στα χέρια.

Ο ανήλικος γεννημένος το 2009 μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή και δεν εκπνέει ανησυχία. Από την αστυνομική προανάκριση που ακολούθησε, οι εμπλεκόμενοι τακτοποιήθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου. Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων δραστών ηλικίας 54 ετών (αλλοδαπός) και 57 ετών (ημεδαπός) με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ κανένα από τα εμπλεκόμενα άτομα δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές.

Κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ το προανακριτικό υλικό θα διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη προκειμένου να οριστεί τακτική δικάσιμος σε μεταγενέστερο χρόνο. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ