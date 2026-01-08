Τρομοκρατημένη κάλεσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η εγγονή μια ηλικιωμένης γυναίκας που μένει μόνιμα στο Καλό Χωριό. Άγνωστοι είχαν καλέσει στο σταθερό τηλέφωνο της γιαγιάς και έκαναν το γνωστό κόλπο για να την εξαπατήσουν. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι η κόρη της ηλικιωμένης έχει υποστεί τροχαίο ατύχημα και πρέπει άμεσα να μπει για χειρουργείο, για αυτό και χρειάζονται χρήματα.

Η γυναίκα, όπως ήταν αναμενόμενο, αρχικά τρομοκρατήθηκε· όμως στη συνέχεια λειτούργησε με ψυχραιμία, έκλεισε το σταθερό τηλέφωνο και κάλεσε κατ’ ευθείαν στο κινητό τηλέφωνο την κόρη της για να διαπιστώσει αν αυτό που ισχυρίστηκαν αληθεύει. Αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, αλλά ακόμη και αρκετή ώρα αργότερα εξακολουθούσε να είναι ανήσυχη.

Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στις Βρύσες Νεάπολης. Όμως η λιγότερο ψύχραιμη ηλικιωμένη, που επίσης δέχτηκε κλήση στο σταθερό της, είχε αποφασίσει να δώσει τα χρήματα στους επιτήδειους. Καλή συγκυρία το τηλεφώνημα που έλαβε από την κόρη. Τη ρώτησε έντρομη και κλαίγοντας τι είχε συμβεί και την διαβεβαίωσε ότι θα δώσει ό,τι ποσό χρειάζεται. Η κόρη της απόρησε κι έτσι αποκαλύφτηκε η απάτη. Κατόπιν έσπευσε στη μητέρα της για να την ηρεμήσει.

Φαίνεται πως ακόμη και αν κάποιος τελικά δεν εξαπατηθεί, το ψυχολογικό βάρος παραμένει. Η συνειδητοποίηση ότι βρέθηκε τόσο κοντά στο να πέσει θύμα ή ότι κάποιο οικείο άτομο μπορεί να περνά κάτι δύσκολο αναστατώνει τα υποψήφια θύματα. Ακόμη και αν δεν πέσουν τελικά θύματα της απάτης, δεν αναιρείται το συναισθηματικό κόστος που τους προκαλεί η απειλή.

