Η Κρήτη δεν εξάγει πλέον μόνο προϊόντα, εξάγει πολιτισμό και κορυφαία γαστρονομική ευφυΐα. Στις 27 Νοεμβρίου 2025, στην καρδιά της Καταλονίας, το όνομα του κρητικού σεφ Ιωάννη Λιαπάκη ακούστηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης ως ο μεγάλος νικητής του European Young Chef Award (EYCA) 2025. Με το πιάτο του «Ερέβινθος», ο Λιαπάκης δεν κέρδισε μόνο έναν διαγωνισμό. Κατέκτησε την καθολική αναγνώριση της ευρωπαϊκής γαστρονομικής ελίτ, θέτοντας τις βάσεις για την ανάδειξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026.

Σε λίγες μέρες ξεκινά και τυπικά μια χρονιά ανάδειξης και προβολής της κρητικής γαστρονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο η αποτίμηση που γίνεται από σεφ με διεθνή παρουσία, έργο και αναγνώριση για την παραπάνω διάκριση, αποτελεί μια σπουδαία παρακαταθήκη για το νησί και την τουριστική και γαστρονομική μας κουλτούρα.

Η αποθέωση από τον «βασιλιά» της φυτικής γαστρονομίας

Η νίκη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ποιος βρισκόταν στην κεφαλή της κριτικής επιτροπής. Πρόεδρος ήταν ο Xavier Pellicer, ένας από τους σημαντικότερους σεφ παγκοσμίως και πρωτοπόρος της «φυτικής υψηλής γαστρονομίας». Ο Pellicer, του οποίου το εστιατόριο έχει ανακηρυχθεί το καλύτερο στον κόσμο για τη διαχείριση των λαχανικών, στάθηκε με δέος μπροστά στην κρητική συμμετοχή.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της επιτροπής, ο Pellicer και οι υπόλοιποι κριτές ψήφισαν ομόφωνα τον Λιαπάκη, εκθειάζοντας το «εξαιρετικό βάθος της γεύσης» και την «ισχυρή σύνδεση του πιάτου με την κρητική κληρονομιά». Ο Pellicer σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο Λιαπάκης κατάφερε να μετατρέψει μια «ταπεινή, συμβολική συνταγή» σε μια εξελιγμένη γαστρονομική εμπειρία που ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες αρχές της βιωσιμότητας. Για έναν σεφ του βεληνεκούς του Pellicer, η ικανότητα του Λιαπάκη να αναδείξει τον ερέβινθο (το ρεβίθι) ως πρωταγωνιστή της υψηλής κουζίνας, ήταν το απόλυτο δείγμα μαγειρικής ωριμότητας.

«Ερέβινθος»: Καινοτομία πάνω στην Παράδοση

Το πιάτο «Ερέβινθος» δεν ήταν απλώς μια παραλλαγή του ρεβιθάτου. Ήταν μια σπουδή πάνω στην ανθεκτικότητα και την ευρηματικότητα της κρητικής διατροφής. Χρησιμοποιώντας το ρεβίθι ως βάση και συνδυάζοντάς το με τοπικά βότανα και τεχνικές που σέβονται την πρώτη ύλη, ο Λιαπάκης ενσαρκώνει αυτό που ο θεσμός ονομάζει «Innovation on Tradition» (Καινοτομία πάνω στην Παράδοση).

Η αναγνώριση δεν ήρθε μόνο από τους κριτές. Ο Lluís Serra, Πρεσβευτής της IGCAT, στο ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε σε χιλιάδες παραλήπτες σε όλο τον κόσμο, λόγω του τέλους του έτους, χαρακτήρισε τον Λιαπάκη και τους υπόλοιπους φιναλίστ ως τους «νέους φύλακες των μαγειρικών μας παραδόσεων». Στην τοποθέτησή του, ο Serra υπογράμμισε ότι ο Κρητικός σεφ απέδειξε πως η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μια δυναμική δύναμη που μπορεί να εμπνεύσει τη νέα γενιά. Για τον Serra, η νίκη αυτή αποτελεί το ιδανικό παράδειγμα για το πώς η γαστρονομία μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή ταυτότητα και να δημιουργήσει νέες οικονομικές προοπτικές.

Μια νίκη-προάγγελος για το 2026

Για την Κρήτη, η διάκριση αυτή αποτελεί το ισχυρότερο «διαβατήριο» ενόψει του 2026. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, χαιρέτισε την επιτυχία σημειώνοντας ότι αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας. Ο Ιωάννης Λιαπάκης, με το βραβείο του «Νέου Ευρωπαίου Σεφ 2025», γίνεται πλέον ο επίσημος πρεσβευτής της κρητικής κουζίνας, αποδεικνύοντας ότι το νησί μας διαθέτει το ταλέντο και το όραμα να πρωταγωνιστήσει διεθνώς.

Η επιτυχία στην Καταλονία είναι μια υπενθύμιση ότι η δύναμή μας κρύβεται στην απλότητα της γης μας, όταν αυτή αντιμετωπίζεται με σεβασμό, γνώση και δημιουργικότητα. Ο «Ερέβινθος» του Λιαπάκη ταξίδεψε από τα χωράφια της Κρήτης μέχρι τα σαλόνια της Βαρκελώνης, θυμίζοντάς μας ότι η παράδοση είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο που διαθέτουμε και τη νέα χρόνια μπορούμε και πρέπει να αναδείξουμε αυτή τη δυναμική.

ΜΙΧΑΛΗΣΑΤΣΑΛΑΚΗΣ