Ενα κάθισμα ασφαλείας για τη μεταφορά βρέφους σε αυτοκίνητο προσέφερε το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου στο νεογέννητο κοριτσάκι το οποίο γεννήθηκε πρώτο το 2026, στις 09.06 το πρωί της 2ας Ιανουαρίου, στη Μαιευτική Κλινική Αγίου Νικολάου, με μαιευτήρα τον Σταύρο Τιμοθέου.

Οι γονείς του νεογέννητου, Μαρία και Μιλτιάδης Ζωγραφινάκης, είναι από τη Σητεία και δήλωσαν πανευτυχείς για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, στις άριστες συνθήκες που προσφέρει η Μαιευτική Κλινική του ΓΝΑΝ, παρά τις όποιες ελλείψεις που αντιμετωπίζει στη στελέχωσή της. Το κοριτσάκι γεννήθηκε με καισαρική και χαίρει άκρας υγείας.

Το κάθισμα προσέφερε ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου Πέτρος Ζερβάκης, μεταφέροντας το μήνυμα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για ασφαλή οδήγηση.

Στους ευτυχείς γονείς ευχήθηκαν ο Διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής Θεόδωρος Κατάσος και ο μαιευτήρας της κλινικής Στ. Τιμοθέου, ευχαριστώντας παράλληλα την Τροχαία για την προσφορά αυτή, που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ