Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, καλεί τα μέλη του Σωματείου σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 με την ευκαιρία της κοπής της βασιλόπιτας μας κι έπειτα από την προγραμματισμένη πεζοπορία της ημέρας στη Θρυπτή, κατά τις 14 μ.μ.,στην παραδοσιακό καφενείο «Πρόβαρμα» του οικισμού της Θρυπτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7,8,9,10, 15 του καταστατικού με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2025, Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ., ανάγνωση της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση επ’ αυτών και ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσης του έτους 2025 και κατόπιν αυτών απαλλαγή Ταμία και Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη του Συλλόγου για το 2026, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει ή θα καταβάλουν την συνδρομή τους για το 2026 μέχρι και την ημερομηνία της Γ.Σ. Θα αναρτηθεί πίνακας σε εμφανές σημείο στα γραφεία του συλλόγου πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Σε περίπτωση ωστόσο μη απαρτίας θα ακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα στα γραφεία του Συλλόγου μας, Αναπαύσεως 44, Δημοτική Παραλία (πρώην πλαζ Ε,Ο,Τ,).

Το Διοικητικό Συμβούλιο