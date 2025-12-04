Το Magali Cretan Cooking αποτελεί έναν μοναδικό χώρο όπου η κρητική παράδοση συναντά τη σύγχρονη μαγειρική δημιουργία. Γεννημένο από αγάπη για τις γεύσεις του νησιού, εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν αυθεντικότητα και ουσιαστική σχέση με τον τόπο. Το μενού λειτουργεί σαν γευστικός περίπατος από τα βουνά έως τις πεδιάδες της Κρήτης, με πρώτες ύλες που προέρχονται από παραγωγούς που τιμούν τη γη τους: εξαιρετικό ελαιόλαδο, άγρια χόρτα εποχής, τυριά παλαίωσης, φρέσκα λαχανικά και κρέατα από την ντόπια φάρμα Black Angus του Παύλου Νικολούδη και την φάρμα Φωτειάδη με τον αναγνωρισμένο σε γεύση και την υψηλή διαθρεπτική του αξία του μαύρου χοίρου Ολύμπου.

Η φιλοσοφία του εστιατορίου βασίζεται στη δύναμη της σωστής πρώτης ύλης και στη μαγειρική που αναδεικνύει αντί να κρύβει. Στα ορεκτικά, η παραδοσιακή κουζίνα συνδυάζεται με σύγχρονες τεχνικές, προσφέροντας τραγανά πιτάκια, δροσερές σαλάτες και δημιουργίες με λαχανικά εποχής. Ξεχωρίζει το πιάτο με αυγά, στακοβούτυρο, προσούτο προβατίνας και τρούφα που ενώνει παράδοση και εκλεπτυσμένη τεχνική.

Στα κυρίως πιάτα αναλαμβάνει ο ξυλόφουρνος, σιγομαγειρεμένη μοσχαρίσια ουρά Black Angus, το paccheri και ο αφρός Κρητικής γραβιέρας αποτελούν το αποδομημένο παστίτσιο, ο μαύρος χοίρος Ολύμπου με σελινόριζα αλλά και η μελιτζάνα από τον ξυλόφουρνο στα ορεκτικά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα απλότητας και έντασης. Στον JOSPER για τους λάτρεις του καθαρού κρέατος οι εκλεκτές κοπές προσφέρουν βάθος και μοναδική γευστική εμπειρία.

Το ταξίδι ολοκληρώνεται με γλυκά βασισμένα σε μέλι, εσπεριδοειδή και γαλακτοκομικά, που αφήνουν μια ανάλαφρη υπογραφή.

Η βιολογική ρακή από το Ρέθυμνο, τα signature cocktail αλλά και οι προσεκτικά επιλεγμένες ετικέτες των κρασιών μας από Κρητικά και Ελληνικά επώνυμα οινοποιεία υπόσχονται να συνοδεύσουν οποιαδήποτε επιλογή σας.

Στο Magali, η κρητική κουζίνα δεν αντιγράφεται αλλά ερμηνεύεται, κάθε επίσκεψη αφήνει μια ζωντανή ανάμνηση γεύσεων που μένει. Με το πρόσφατο άνοιγμα του μενού σε πιο προσιτές τιμές, η γαστρονομική αυτή εμπειρία γίνεται πλέον διαθέσιμη σε ακόμη περισσότερους λάτρεις της κρητικής κουλτούρας.