Με αισθήματα συγκίνησης, χαράς και υπερηφάνειας, ο λαός του Λασιθίου υποδέχτηκε την είδηση της εκλογής του νέου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου, εκλεκτού τέκνου της ιεροτόκου γης της Νεαπόλεως.

Η εκλογή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας, που ανέθρεψε ακόμη έναν άξιο ιεράρχη, εμφορούμενον από πνεύμα αγάπης και διακονίας.

Ευχόμαστε όπως ο Πανάγαθος Θεός ενισχύει , φωτίζει και καθοδηγεί τον νέο Μητροπολίτη εις το υψηλόν έργον της διακονίας Του, προς δόξαν Θεού και πνευματική πρόοδο του ευσεβούς λαού της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Μετ’ ευχών και τιμής,