Το «2ο Φεστιβάλ Κρηνών» ταξιδεύει στις Βρύσες την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 και φιλοξενεί μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία της Πέρα Βρύσης με τους Μαρία Κώτη και Κωστή Αβυσσινό, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου για την ανάδειξη των παραδοσιακών κρηνών.

Με τις ιδιαίτερες ερμηνείες τους και ένα προσεγμένο μουσικό πρόγραμμα, οι καλλιτέχνες υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό μια μαγική βραδιά γεμάτη μελωδίες, κάτω από το φως του καλοκαιρινού ουρανού και δίπλα στο ιστορικό στοιχείο του νερού.