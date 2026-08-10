Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας 15χρονος, ο οποίος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια γλεντιού στην Ελούντα και παρουσίασε έντονη αδιαθεσία. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Το δελτίο τύπου της Αστυνομίας αναφέρει:

Συνελήφθησαν χθες (09.08.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης και παραβίασης μέτρων προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ , στο Λασίθι.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 08.08.2026 ανήλικος ευρισκόμενος σε κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικόλαου περιήλθε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείου Αγίου Νικόλαου.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθησαν 43χρονος κηδεμόνας του ανηλίκου και 46χρονος διοργανωτής της εκδήλωσης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.