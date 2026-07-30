Προχωρούν εντατικά οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα του 2ου και 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, που εντάχθηκαν στη Β’ φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου». Οι εργασίες αυτές είναι πλέον ορατές και στον εξωτερικό χώρο και εκπαιδευτικοί, διεύθυνση και μαθητές αναμένουν με μεγάλη ανυπομονησία να δουν το τελικό αποτέλεσμα και το σχολικό χώρο να αλλάζει μορφή.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τις Διευθύντριες του 2ου Γυμνασίου κ. Μαρίνα Τουτουδάκη και του 3ου Γυμνασίου κ. Μαρία Χατζηπαναγιώτη που μας μίλησαν για την εξέλιξη των εργασιών και τις παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Εκτεταμένες εργασίες

Αρχικά, η κ. Τουτουδάκη μας ενημέρωσε πως το μεγάλο «αγκάθι» του σχολείου, που τώρα θα αντιμετωπιστεί, ήταν οι τουαλέτες των παιδιών. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως μέχρι πρότινος είχαν τις τούρκικου τύπου τουαλέτες… Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το πρόγραμμα αυτό γίνονται νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και τοποθετούνται νέα είδη υγιεινής και πλακάκια στις τουαλέτες. Παράλληλα φτιάχνεται και η τουαλέτα ΑμεΑ.

Επίσης, σύμφωνα με την κ. Τουτουδάκη, το σχολικό συγκρότημα είχε βασικά θέματα σε μεγάλες κολόνες, οι οποίες είχαν υγρασίες και ήταν κούφιες. Αυτή την εβδομάδα έχουν στηθεί σκαλωσιές για να πραγματοποιηθούν οι εξωτερικές μονώσεις. Έπειτα θα ακολουθήσει βάψιμο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του σχολείου. Αναμένεται να φτιάξουν τις ράμπες ΑμεΑ και το γυμναστήριο που χρειαζόταν μόνωση και συντηρήσεις. Ήδη έχει γκρεμιστεί η μια μπασκέτα στο γήπεδο του μπάσκετ ενώ θα ξηλωθεί και το δάπεδο όλο και θα τοποθετηθεί καινούργιο δάπεδο και καινούργια μπασκέτα.

Παράλληλα, όπως μας ενημέρωσαν οι Διευθύντριες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ποσό για απρόβλεπτα έξοδα και έχουν ζητηθεί να ενταχθούν και άλλες παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα, η αίθουσα της τεχνολογίας.

Η κ. Χατζηπαναγιώτη ανέφερε πως το εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο στην αρχική μελέτη είχε ζητηθεί για το 3ο Γυμνάσιο, είναι για εκείνους ένα ζήτημα που τους απασχολεί ιδιαίτερα τονίζοντας πως θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να το αναβαθμίσουν.

Ανάγκη βελτίωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι το πρόγραμμα «Μαριέτα Γιαννάκου» είναι αξιόλογο και «σωτήριο» για τις σχολικές μονάδες.

Ρωτήσαμε τις Διευθύντριες, όμως, πέρα από το πρόγραμμα αυτό και τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν. Σημείωσαν πως το σχολείο διαθέτει παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να «σηκώσουν» τα κλιματιστικά. Θα επιθυμούσαν λοιπόν, να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση στη βελτίωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις σχολικές τάξεις ώστε να καταφέρουν να μπουν κάποια κλιματιστικά. Με τη θέρμανση δεν υπάρχει πρόβλημα καθώς έχουν καυστήρες. Το ζήτημα δημιουργείται με την ψύξη – και πρέπει να υπενθυμίσουμε πως πρόκειται για σχολικό συγκρότημα που λειτουργεί και ως εξεταστικό κέντρο το καλοκαίρι.

Η κ. Τουτουδάκη, αναγνώρισε πως πρόκειται για ένα σχολείο που δεν έχει πολλές ελλείψεις και υπογράμμισε πως κάθε καλοκαίρι γινόντουσαν κάποιες παρεμβάσεις συντήρησης. Πρόσθεσε όμως πως γινόταν και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις καθαρίστριες ώστε να διατηρείται πάντα καθαρό.

Δεν καλύπτει τις λυόμενες

Δυστυχώς το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», δεν καλύπτει τις λυόμενες αίθουσες. Όπως είπαν οι Διευθύντριες, το σχολικό συγκρότημα διαθέτει πέντε λυόμενες αίθουσες. Οι τρεις λυόμενες εξ αυτών είναι σχετικά καινούργιες, όμως πιστεύουν πως ιδιαίτερα οι δύο παλαιότερες χρειάζονται με βεβαιότητα συντήρηση και αναβάθμιση.

Η κ. Χατζηπαναγιώτη υπογράμμισε πως οι λυόμενες αίθουσες αποτελούν μια προσωρινή λύση αναδεικνύοντας ότι θα έπρεπε να μην υπήρχαν καθόλου λυόμενες αλλά κτίσματα. Όσο όμως υπάρχουν λυόμενες καλό θα ήταν να αναβαθμιστούν. Πάγιο αίτημα, σύμφωνα με την κ. Χατζηπαναγιώτη, παραμένει η ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σχολείου σύγχρονου, του 21ου αιώνα.

Πυρετώδεις εργασίες

Και οι δύο διευθύντριες θεωρούν πως το σχολικό συγκρότημα ήταν πολύ τυχερό που μπόρεσε να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα.

Τις ρωτήσαμε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και μας απάντησαν πως στόχος είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο τονίζοντας πως το σχολείο θα έχει μια τεράστια αλλαγή.

Τα χρώματα που θα έχει πλέον το σχολείο δεν είναι τυχαία αλλά πρόκειται για επιλογή των εικαστικών των δύο σχολείων, της κ. Ελένης Φρουδαράκη και του κ. Εμμανουήλ Γκοσποδίνη.

Ήδη οι εργάτες δουλεύουν πυρετωδώς από τις 15 Ιουνίου, που αποχώρησαν οι μαθητές.

Όσο για την πορεία των εργασιών: εσωτερικά οι αίθουσες είναι έτοιμες και εξωτερικά οι εργασίες συνεχίζονται. Οι τουαλέτες είναι σε πολύ καλό δρόμο, ενώ στο γήπεδο μπάσκετ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τις παρεμβάσεις πέραν από τη μπασκέτα που γκρεμίστηκε.

Οι δύο Διευθύντριες βρίσκονται καθημερινά στο σχολείο, επικοινωνούν με τα συνεργεία και διαπιστώνουν στην πράξη τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται. Μετέφεραν λοιπόν στην ΑΝΑΤΟΛΗ τον ενθουσιασμό και τη χαρά τους για όλες τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει και σημείωσαν πως περιμένουν και εκείνες με ανυπομονησία να δουν το τελικό αποτέλεσμα.

Είναι μεγάλη χαρά για τις διευθύνσεις των δυο σχολείων, που οι μαθητές του 2ου και του 3ου Γυμνασίου που θα έρθουν στο σχολείο από Σεπτέμβρη θα αντικρίσουν ένα αισθητά αναβαθμισμένο, πιο λειτουργικό και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ