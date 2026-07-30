Υπογράφηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, στην Αθήνα, παρουσία του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, η σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και Συνοδά Έργα – Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού», συνολικού προϋπολογισμού έργου 87.898.900 ευρώ.

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, τον Αν. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τους Δημάρχους Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη και Σητείας Γεωργίου Ζερβάκη αντίστοιχα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , παρουσία του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Λασιθίου Ιωάννη Πλακιωτάκη, της Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ Αργυρώς Ζέρβα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, της Γ.Γ. του Δήμου Ιεράπετρας Μαρίας Φραντζεσκάκη, του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου Εμμανουήλ Λαθουράκη και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαικάστρου Νίκου Χατζηδάκη.

Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ιεράπετρα και τον Νομό Λασιθίου, καθώς ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί διαχρονικό αίτημα και στρατηγική προτεραιότητα για την περιοχή.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το Φράγμα Αγίου Ιωάννη, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την κατασκευή φράγματος ύψους 52 μέτρων και ωφέλιμου όγκου νερού 1.775.000 κ.μ. καλύπτοντας τις ανάγκες για 7.500 στρέμματα γης, καθώς επίσης 70 χιλιόμετρα υπόγειων αγωγών, ηλεκτρονικό δίκτυο διαχείρισης, ενώ η διάρκεια παραχώρησης είναι 25 έτη.

Η υπογραφή της σύμβασης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το έργο είχε απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που είχε προκαλέσει εύλογη ανησυχία για την πορεία υλοποίησής του. Ο Δήμαρχος σε συνάντησή του με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου Ιωάννη Πλακιωτάκη, είχε λάβει τη διαβεβαίωση ότι η χρηματοδότηση του έργου θα διασφαλιστεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα προχωρούσε η υπογραφή της σύμβασης, όπως και έγινε.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, το Φράγμα Αγίου Ιωάννη είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Ιεράπετρα. Αφορά άμεσα την επάρκεια του νερού, τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας και συνολικά την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να προωθούμε έργα που καλύπτουν τις ανάγκες του τόπου μας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, τον Αν. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, καθώς και τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου Ιωάννη Πλακιωτάκη, για τη συνεργασία και τη συμβολή τους. (Από το γραφείο τύπου του δήμου)