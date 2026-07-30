Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας βρίσκεται αυτή την ώρα σε ύφεση. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στο μέτωπο επιχειρούν και παραμένουν συνολικά 6 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 28 πυροσβέστες.

Παράλληλα, το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή, για λόγους ασφαλείας και συνεχή επιτήρηση του σημείου.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ