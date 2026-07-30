Αγωγή ενώπιον του Πρωτοδικείου Λασιθίου με αντικείμενο την διόρθωση των ανακριβών αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου αποφάσισε να καταθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου. Σκοπός είναι να αποκατασταθεί το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς αφού με την τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η έκταση αυτή των 22,1 στρεμμάτων κρίθηκε οριστικά δημόσια και κοινόχρηστη, απορρίπτοντας κάθε αξίωση ιδιωτικής κυριότητας από την πλευρά της εταιρείας «ΒlueGr»

Μάλιστα το Δ.Σ. του Λιμενικού διόρισε πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου να καταθέσει, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου την αγωγή που φορά τη διαδικασία του Εθνικού Κτηματολογίου, γιατί οι αρχικές εγγραφές στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και στους πίνακες, είναι ανακριβείς.

Ζητούμενο είναι για γίνει διόρθωση ανακριβών αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίου Νικολάου. Κι έτσι να δημιουργηθεί ένα νέο ΚΑΕΚ για το ενιαίο ακίνητο, το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως ανήκον στην ιδιοκτησία του δημοσίου.

Η διαδικασία αυτή κρίνεται αναγκαία γιατί, όπως έχει διαπιστωθεί, στο Κτηματολογικό Γραφείο Αγίου Νικολάου, η συγκεκριμένη απαλλοτριωθείσα έκταση δεν εμφανίζεται καθόλου ως ανεξάρτητο και αυτοτελές γεωτεμάχιο. Αντιθέτως, εμφανίζεται στο σύνολό του, προς το παρόν, να βρίσκεται εντός όμορων ΚΑΕΚ.

Όμως, το ακίνητο είχε κηρυχθεί από το 1963, με αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και δαπάναις του Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου, για να αποτελέσει τμήμα στην εκτός σχεδίου περιοχή της χερσαίας λιμενικής ζώνης Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Όρμος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ