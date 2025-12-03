Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένας νέος, στοχευμένος στρατηγικός σχεδιασμός για τον τουρισμό στο Λασίθι, με επίκεντρο αυτή τη φορά όχι τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά τη «ραχοκοκαλιά» της τοπικής φιλοξενίας τα μικρά τουριστικά καταλύματα. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, και του προέδρου της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης, κ. Γιώργου Χριστοδουλάκη.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ανέδειξε την κοινή βούληση Περιφέρειας και επαγγελματιών να στηρίξουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, εστιάζοντας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσφέρει η διαμονή σε μικρότερες μονάδες. Όπως τονίστηκε, στόχος είναι η δημιουργία ενός στενότερου πλαισίου συνεργασίας που θα αποδώσει καρπούς ήδη από την επόμενη τουριστική σεζόν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κ. Ανδρουλάκη στην οικονομική διάσταση και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν τα μικρά καταλύματα στην τοπική οικονομία. Σε αντίθεση με το μοντέλο του μαζικού τουρισμού που λειτουργεί με την πρακτική του «all-inclusive», όπου η κατανάλωση περιορίζεται εντός των ξενοδοχειακών τειχών, οι επισκέπτες των μικρών καταλυμάτων λειτουργούν ως «ιμάντες» διάχυσης του πλούτου στην αγορά.

Η λογική είναι απλή αλλά ουσιαστική: ο επισκέπτης αυτός βρίσκεται όλη μέρα εκτός δωματίου. Κινείται στην πόλη, επισκέπτεται τα εμπορικά καταστήματα, τρώει στα τοπικά εστιατόρια και αναζητά εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανακύκλωση του χρήματος στην αγορά, ενισχύοντας άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου. «Τα μικρά καταλύματα είναι εκείνα που φιλοξενούν επισκέπτες με αγοραστική δύναμη, την οποία έχει απόλυτη ανάγκη η κάθε πόλη στο νομό Λασιθίου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης.

Διασύνδεση με δραστηριότητες και αξιοθέατα

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της συνεργασίας που συμφωνήθηκε αφορά την ενίσχυση του δικτύου διασύνδεσης των καταλυμάτων με τις δραστηριότητες που προσφέρει το Λασίθι. Σκοπός είναι ο επισκέπτης να μην αντιμετωπίζει το κατάλυμα απλώς ως έναν χώρο ύπνου, αλλά ως αφετηρία για την εξερεύνηση του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η συστηματική ενημέρωση των επισκεπτών για τις διαθέσιμες επιλογές: από τις γαστρονομικές διαδρομές και τα εστιατόρια, μέχρι τα φυσικά αξιοθέατα και τις εναλλακτικές δραστηριότητες.

Η ανάδειξη του προορισμού «Ανατολικό Λασίθι» περνάει μέσα από την εμπειρία του επισκέπτη, και όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι να αναδειχθούν οι προοπτικές ώστε ο τουρίστας «να περάσει ωραία», νιώθοντας μέρος της τοπικής ζωής.

Ευρωπαϊκά προγράμματα και εκσυγχρονισμός

Πέρα από την προβολή, η ατζέντα της συζήτησης περιελάμβανε και τεχνοκρατικά ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών καταλυμάτων σχετίζεται με την ανάγκη οι ιδιοκτήτες των μικρών καταλυμάτων να έχουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα αναπτυξιακά εργαλεία.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Αντιπεριφέρεια θα συνδράμει ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να ενημερώνονται για τρέχοντα και μελλοντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Η αξιοποίηση τέτοιων κονδυλίων θεωρείται μονόδρομος για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στοιχεία απαραίτητα για να παραμείνει το Λασίθι ανταγωνιστικό στη διεθνή τουριστική σκηνή.

Η συνεργασία με την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης και τον πρόεδρό της, κ. Χριστοδουλάκη, αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, με συγκεκριμένες δράσεις που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την επόμενη χρονιά. Το μήνυμα είναι σαφές: Το Λασίθι επενδύει στην ποιότητα και στην αυθεντική φιλοξενία, στηρίζοντας τους ανθρώπους που την υπηρετούν καθημερινά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ