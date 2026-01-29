Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου Νεάπολης εκφράζουμε από καρδιάς τα θερμά και ειλικρινή μας συγχαρητήρια στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο Ταμπακάκη, για την εκλογή του στον Μητροπολιτικό Θρόνο Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η εκλογή του αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης και ουσιαστικής προσφοράς του στην Εκκλησία, αλλά και της ιδιαίτερης αγάπης και μέριμνάς του για τον άνθρωπο και, ειδικότερα, για τη νέα γενιά.

Το ήθος, η απλότητα και ο λόγος του, πάντοτε κατανοητός και ουσιαστικός, τον καθιστούν πρότυπο Ποιμενάρχη και σημείο αναφοράς για τους νέους.

Για το σχολείο μας, η εκλογή του έχει και μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή σημασία. Η ζεστή και διαχρονική του σχέση με το Γυμνάσιο Νεάπολης, η σταθερή παρουσία του , το ειλικρινές ενδιαφέρον του για τη σχολική κοινότητα και η αμέριστη στήριξή του στο παιδαγωγικό και πνευματικό μας έργο έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Προσέγγιζε πάντοτε το σχολείο με ανοιχτή καρδιά, διάθεση προσφοράς και ουσιαστικό λόγο, ενισχύοντας τις αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Η αμέριστη στήριξή του στο παιδαγωγικό έργο του σχολείου και η έμπρακτη αγάπη του προς τα παιδιά αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη, την οποία φέρουμε με ευγνωμοσύνη και ευθύνη.

Είμαστε βέβαιοι ότι και από τη νέα, υψηλή του διακονία θα συνεχίσει να στηρίζει τη νέα γενιά, την παιδεία και τον τόπο μας, με το ίδιο πνεύμα αγάπης, διάκρισης και ευθύνης.

Ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, δύναμη, μακροημέρευση και θεία φώτιση, ώστε από τη νέα, υψηλή του διακονία το έργο του να είναι καρποφόρο και επωφελές για την Εκκλησία, την κοινωνία και τον άνθρωπο, εμπνέοντας, καθοδηγώντας και στηρίζοντας ιδιαίτερα τη νέα γενιά.

Άξιος!

Ο Διευθυντής

ο Σύλλογος Διδασκόντων και η μαθητική κοινότητα

του Γυμνασίου Νεάπολης