Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νεάπολης, Δημήτρης Γαλανάκης σε δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ, φανερά συγκινημένος μετέφερε τις ευχές του για τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο Ταμπακάκη.
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νεάπολης, Δημήτρης Γαλανάκης σε δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ, φανερά συγκινημένος μετέφερε τις ευχές του για τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο Ταμπακάκη.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ