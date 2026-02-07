Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νεάπολης, Δημήτρης Γαλανάκης σε δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ, φανερά συγκινημένος μετέφερε τις ευχές του για τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο Ταμπακάκη.