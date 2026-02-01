Επίσκεψη στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Ιεράπετρας “Γεώργιος Σουργιαδάκης”, στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου για την βελτίωση της καθημερινότητας και της προσβασιμότητας στην πόλη μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκαν διεξοδικά τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά την μετακίνησή τους στον αστικό ιστό. Η Δημοτική Αστυνομία, αναγνωρίζοντας την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί, κατέγραψε τα κάτωθι θεσμικά αιτήματα του Συλλόγου όπως μας τα παράθεσε η Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Σουργιαδάκη, τα οποία και δεσμεύεται να προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες ανα περίπτωση. Συγκεκριμένα:

-Βελτίωση Προσβασιμότητας:. Άμεση μέριμνα για την πρόσβαση σε όλα τα δημόσια κτίρια.

-Αύξηση των αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ εντός της πόλης και αποκατάσταση/βελτίωση της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.

-Τεχνικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της ορθής κλίσης στα πεζοδρόμια (ράμπες), ώστε να είναι λειτουργικά για τα αμαξίδια.

-Ενίσχυση της αστυνόμευσης σε 24ωρη βάση, με ιδιαίτερη έμφαση κατά τους θερινούς μήνες όπου οι ανάγκες αυξάνονται.

Τέλος συμφωνήθηκε η υλοποίηση δύο (2) στενευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολικές μονάδες του Δήμου μας, με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού από μικρή ηλικία.