Σε μια σεμνή και απέριττη εκδήλωση και σε εγκάρδια ατμόσφαιρα το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό κατάστημα του Κουτσουρά, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε εγκάρδια στους εκπροσώπους της δημοτικής Αρχής, στους Προέδρους των Τοπικών Δημοτικών Κοινοτήτων, στους εκπροσώπους των Φορέων, στους εργαζόμενους και σε όλους τους παριστάμενους χρόνια πολλά με αγάπη, ομόνοια και συνεργασία για την προαγωγή των κατοίκων και των επισκεπτών της προικισμένης από τον Θεό με απαράμιλλη φυσική ομορφιά περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού.

Τις ευχές του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη για καλή και δημιουργική χρονιά μετέφερε ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μ. Γιαλού κ. Νεκτάριος Παπαδάκης, ο οποίος τόνισε τις προσπάθειες που καταβάλλει η Δημοτική Αρχή για να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους δημότες όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μ. Γιαλού.

Στην τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας, που ολοκληρώθηκε με κέρασμα, έλαβαν μέρος ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννης Νεστοράκης, Εφημέριος της Ενορίας Μαύρου Κολύμπου και Αρχιερατικός Επίτροπος της Στ´ Αρχιερατικής Περιφέρειας, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας και Αρχιερατικός Επίτροπος της Β´ Αρχιερατικής Περιφέρειας, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος, Εφημέριος της Ενορίας Ι. Μ. Ναού Αγ. Γεωργίου Ιεράπετρας και Αρχιερατικός Επίτροπος της Α´ Αρχιερατικής Περιφέρειας, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος π. Μηνάς Κρητικός, Εφημέριος της Ενορίας Κουτσουρά, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Παρόντες ήταν, εκτός από τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ιεράπετρας κ. Γεώργιο Κουγιουμουτζάκη και κ. Νεκτάριο Παπαδάκη, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Σταυροχωρίου κ. Γεώργιος Παπαδάκης, Αγίου Στεφάνου κ. Εμμανουήλ Τσομπανάκης, Αγίου Ιωάννου κ. Εμμανουήλ Λαθουράκης και Σχινοκαψάλων κ. Ιωάννα Χριστάκη, οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων Κουτσουρά και Μακρύ Γιαλού κ.κ. Μιχαήλ Γουλιέλμος και Βασίλειος Μακρυγιάννης αντίστοιχα, εκπρόσωποι του Αστυνομικού Σταθμού Μακρύ Γιαλού, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συν/σμού Κουτσουρά «Φοίνικας» και Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Κουτσουρά-Σταυροχωρίου κ. Νικήτας Παπαδάκης, η Πρόεδρος του Πολιστιστικού Συλλόγου Σταυροχωρίου-Κουτσουρά κ. Ελευθερία Ορφανάκη, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας και άλλοι κάτοικοι της περιοχής.