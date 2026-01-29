Από το ΔΕΔΔΗΕ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑΣ ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 31 στις παρακάτω περιοχές:

Περιστεράς: πέριξ παλιού εργοστασίου ανακύκλωσης από ώρα 8:30 εως 12:30

Μπουντούλες: πέριξ θερμοκηπίου Γαϊτανάκη από ώρα 13:00 εως 15:00

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.