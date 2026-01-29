«Θεοφιλέστατε,

Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα βαθυτάτου σεβασμού, χαιρετίζω τη δια παμψηφίας εις Επίσκοπον εκλογή Σας, στην ιστορική Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η θεολογική Σας κατάρτιση, η πνευματική Σας καλλιέργεια, η οργανωτική Σας δεινότητα και η προσφορά Σας επί σειρά ετών ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τη νέα Σας διακονία.

Εύχομαι εκ βαθέων καρδίας ο Πανάγαθος Θεός να Σας ενισχύει και να Σας φωτίζει αδιαλείπτως, ώστε η πολυεύθυνη αρχιερατική Σας δολιχοδρομία να καταστεί καρποφόρος, προς δόξαν Θεού και πνευματική προκοπή του ποιμνίου Σας».