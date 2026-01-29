Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, υποδέχθηκε στο γραφείο του το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη και ιδιαίτερα επιτυχημένη αθλητική διοργάνωση Coast to Coast Race, η οποία θα πραγματοποιηθεί για 4η συνεχόμενη χρονιά στην πόλη μας στις 22 Μαρτίου 2026.

Πρόκειται για έναν πιστοποιημένο και επίσημο ημιμαραθώνιο αγώνα, που συνδέει την Παχειά Άμμο με την Ιεράπετρα, καθώς και για αγώνα δρόμου πέντε (5) χιλιομέτρων, δυναμικό βάδισμα, παιδικό αγώνα και αγώνα για ΑμεΑ, αναδεικνύοντας τον έντονα κοινωνικό και συμμετοχικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη χάραξη και την ασφάλεια της διαδρομής, καθώς και θέματα οργάνωσης που θα συμβάλουν στην άψογη συνεργασία του Συλλόγου με τον Δήμο και στη συνδιοργάνωση του αγώνα.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Τζώρτζης Εμμανουήλ, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας Μαρίνα Αχλάτη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Τζωρτζάκης, η Γραμματέας Κατερίνα Αχλάτη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Δημούλας.