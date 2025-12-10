Συνελήφθη την Τρίτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας 26χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα ξημερώματα της 08.12.2025 άγνωστος δράστης παραβίασε επιχείρηση ημεδαπού και αφαίρεσε χρήματα και καπνικά και άλλα προϊόντα συνολικής αξίας σχεδόν 7.000 ευρώ.

Από την εμπεριστατωμένη προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ο 26χρονος ως δράστης της κλοπής ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη την Τρίτη και στην κατοχή του βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.