Στο πλαίσιο μελέτης και ανταλλαγής καλών πρακτικών στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων επισκέφθηκε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2026 κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), στο πλαίσιο οργανωμένης επίσκεψης εργασίας στην Κρήτη, υπό τον Δρ. João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών .

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γεωργίου Αθανασάκη, ο οποίος υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του ΠΟΥ και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε ορεινές και αγροτικές περιοχές.

Την αποστολή συνόδευαν ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Παπαβασιλείου, ο Υποδιοικητής αρμόδιος για την Πρωτοβάθμια και Ψυχική Φροντίδα Υγείας κ. Κλεοβούλου, καθώς και στελέχη της Διοίκησης της ΥΠΕ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε το έργο, οι υπηρεσίες και οι ιδιαιτερότητες λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Τζερμιάδων, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας του Οροπεδίου Λασιθίου.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές, τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας και την ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών δομών υγείας μέσα από εθνικές και διεθνείς συνέργειες.