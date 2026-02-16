Σας προσκαλούμε στην 4η Συνάντηση της Σχολής Γονέων την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στο Πολύκεντρο, από 17:00 έως 19:00 με θέμα:

” Συναισθηματική Νοημοσύνη – Ενσυναίσθηση στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή”. Η συναισθηματική νοημοσύνη ως θεμέλιο για μια επιτυχημένη ενήλικη ζωή, αφού είναι η προϋπόθεση για δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης, αποτελεσματικών συνεργασιών και ψυχικής υγείας. Η Ενσυναίσθηση ως δεξιότητα αναγνώρισης από τον ίδιο τον έφηβο όχι μόνο των δικών του συναισθημάτων αλλά και των άλλων. Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος σε αυτά;

Σας περιμένουμε όλους και όλες, γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στο ζήτημα αυτό.

Ομιλήτρια θα είναι η κ. Ξωμεριτάκη Αικατερίνη, Ψυχολόγος. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.