Ολοκληρώθηκε η κυνηγετική περίοδος για το λαγό. Πλέον, όπως ανακοινώθηκε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σητείας, επιτρέπεται μόνο το κυνήγι πουλιών (πχ Μπεκάτσας) αλλά μόνο με την συνοδεία σκυλιών φέρμας (πουλόσκυλα) και όχι άλλης ράτσας (ιχνηλάτες). Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας κι εκπρόσωπος του νομού Λασιθίου στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου κ. Εμμανουήλ Λιλιμπάκης με δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ, αναφέρθηκε προς ενημέρωση των κυνηγών σε τρέχοντα θέματα.

Με αφορμή και την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, ο κ. Λιλιμπάκης προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό της κυνηγετικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου με δυσκολία στην εύρεση θηραμάτων αρχικά, κάτι που αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες της φθινοπωρινής σεζόν και στην ξηρασία, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής της Σητείας. Τα δεδομένα άλλαξαν με την μεταβολή σταδιακά των καιρικών συνθηκών.

Μειωμένα τα παραβατικά συμβάντα

Στα θετικά της κυνηγετικής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε είναι η συνεχιζόμενη καταγραφή μειωμένων παραβατικών συμβάντων, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι έλεγχοι, από τον θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας, τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, που εδρεύουν στο Λασίθι και σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου (ΚΑΕ). Την υπηρεσία του και την Διοικητή Αστυνόμο Α΄ κ. Ζ. Σπυριδάκη ευχαρίστησε θερμά για την συνεργασία ο κ. Λιλιμπάκης καθώς και όλους όσοι προαναφέρθηκαν. Στις όποιες παραβάσεις εντοπίστηκαν, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από το νόμο.

«Ζητούμενο είναι να ακολουθούνται και να τηρούνται τα ισχύοντα από όλους, κάτι που έχει γίνει αντιληπτό από την πλειοψηφία των κυνηγών όπως αποδεικνύεται και από τα ελάχιστα περιστατικά παραβατικότητας της κυνηγετικής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε όπως και αυτών των τελευταίων αρκετών ετών. Κάθε χρόνο μειώνονται αισθητά οι παραβάσεις.

Ο κυνηγετικός κόσμος γνωρίζει την αξία, σέβεται και συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι συνειδητοποιημένος και γνωρίζει ποια είναι η σωστή συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, στα θηράματα, στα ζώα. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σητείας σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και μέσα από τις φιλοθηραματικές δράσεις που οργανώνει και πραγματοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Αυτές αφορούν τις σπορές -κάτι που είναι σε εξέλιξη και αυτήν την περίοδο- σε σημεία της περιοχής του Δήμου Σητείας που δεν υπάρχει αρκετή βλάστηση, προκειμένου να ενισχυθούν και να μπορούν να βρουν τροφή τα άγρια ζώα. Επίσης μέσω της λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, των εκτροφείων λαγού και πέρδικας και των απελευθερώσεων που γίνονται ώστε να ενισχυθεί ο πληθυσμός του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής», τόνισε ο κ. Λιλιμπάκης.

Οι αιμοδοσίες

Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και φέτος καθώς και άλλες, πρόσθεσε, κοινωνικού, εθελοντικού περιεχομένου, όπως οι αιμοδοσίες που διοργανώνει ο Σύλλογος. Η πρώτη του νέου έτους, προγραμματίζεται στα τέλη Μαρτίου. Ο κ. Λιλιμπάκης προέτρεψε όλους τους κυνηγούς αλλά και όλους τους πολίτες που μπορούν να συμμετέχουν στις αιμοδοσίες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, προσφέροντας αίμα, γιατί οι ανάγκες, όπως τόνισε, είναι μεγάλες. Μάλιστα την τρέχουσα περίοδο, αισθητά μειωμένα είναι τα διαθέσιμα της τράπεζας αίματος και του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας και πρέπει, όπως είπε, να ενεργοποιηθούν περεταίρω οι πολίτες και δη νέοι άνθρωποι και να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. «Η προσφορά αίματος είναι σπουδαία πράξη, συμβάλει στο να βοηθηθούν και να σωθούν συνάνθρωποι μας. Γι’ αυτό καλούμε τον κόσμο να στηρίζει τις αιμοδοσίες του Κυνηγετικού Συλλόγου, αλλά και όλων των σωματείων και των φορέων του τόπου. Οι ανάγκες είναι μεγάλες».

Για τον αριθμό των σκυλιών

Ένα άλλο ζήτημα, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Λιλιμπάκης και τέθηκε και στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, είναι η απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου σύμφωνα με την οποία ο επιτρεπόμενος πλέον αριθμός σκυλιών εντός των θεσμοθετημένων εκπαιδευτηρίων που έχουν καθοριστεί από τη Διεύθυνση ανέρχεται σε δύο. «Σύμφωνα με Δ.Α.Δ. (Δασική Αστυνομική Διάταξη ) 1/2026, επιτρέπεται να έχει μαζί του ο κυνηγός δύο σκυλιά στις ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (στην περιοχή της Σητείας είναι 21 ζώνες). Αυτή η απόφαση δε μας βρίσκει σύμφωνους, ελήφθη χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ της Διεύθυνσης και των Κυνηγετικών Συλλόγων.

Για να εκδοθεί μία Δ.Α.Δ. θα πρέπει να συντρέχουν κάποιοι λόγοι για την απαγόρευση ή τον περιορισμό κάποιων δεδομένων. Δεν υπήρξε ενημέρωση σχετική, δεν ρωτηθήκαμε σαν Σύλλογοι και σαν εκπρόσωπος του Λασιθίου στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου. Έτσι ελήφθη η απόφαση καθαρά και μόνο από τη Διεύθυνση Δασών. Θα πρέπει βέβαια να γίνει σεβαστή. Ωστόσο ενημερώνουμε τον κυνηγετικό κόσμο για το πώς έγινε η διαδικασία, η οποία θα πρέπει να τηρείται και μην υπάρχουν παραβάσεις».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ