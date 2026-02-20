Στη σημαντικότερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού και τουρισμού αναψυχής της Βαυαρίας f.re.e, όπου η Κρήτη είναι η τιμώμενη Περιφέρεια, συμμετέχει ο Δήμος Σητείας εκπροσωπούμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας κ Κώστα Βασιλάκη.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η Κρήτη ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026» θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει στους επισκέπτες την εξαιρετική γαστρονομική της κληρονομιά, η οποία βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά, διαχρονικές παραδόσεις και την παγκοσμίως αναγνωρισμένη κρητική διατροφή, μέσα από παρουσιάσεις για τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει η Κρήτη ως προορισμός για όλο το χρόνο και γευσιγνωσία παραδοσιακών προϊόντων.

Η γερμανική αγορά αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του κρητικού τουρισμού με τη Σητεία να πρωταγωνιστεί στην επιλογή του Γερμανού επισκέπτη στον οποίο δίνει τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής βιωματικής εμπειρίας, ταυτισμένη με την ταυτότητα αυτού του τόπου.

Η συμμετοχή της Σητείας ως ένα σημαντικό κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης, προωθεί ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που στηρίζεται στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη γαστρονομική κληρονομιά μέσα από αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που εκφράζουν τη φιλοσοφία της κρητικής διατροφής.

Η Σητεία δεν επιδιώκει απλώς να αποτελέσει έναν ακόμη τουριστικό προορισμό, αλλά να προσφέρει στον επισκέπτη την ουσία της αυθεντικής Κρήτης. Με σεβασμό στη γη, στις παραδόσεις και στους ανθρώπους της, επενδύει σταθερά σε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης που αναδεικνύει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία.

Επιλέγει με συνέπεια και ευθύνη να διατηρεί τον χαρακτήρα της, να στηρίζει τους παραγωγούς της, να προστατεύει το φυσικό της περιβάλλον και να καλλιεργεί εμπειρίες που γεννιούνται μέσα από την καθημερινότητα αυτού του τόπου.

Παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της για έναν τουρισμό αυθεντικό, βιώσιμο και ανθρώπινο, που δεν αλλοιώνει την ταυτότητα του τόπου αλλά την αναδεικνύει.

Με σταθερά βήματα, συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς, με πίστη στις αξίες της κρητικής φιλοξενίας, θα συνεχίσει να προσφέρει στον επισκέπτη την αληθινή εμπειρία της Κρήτης. (Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας)