Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι στο κέντρο της Σητείας και συγκεκριμένα σε δωμάτιο του 3ου ορόφου κεντρικού ξενοδοχείου της οδού 4ης Σεπτεμβρίου . Χάρη στην άμεση επέμβαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας , η φωτιά δεν εξαπλώθηκε και κατασβήστηκε γρήγορα . Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία .

Όπως ανέφερε ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας κ Γιώργος Προεστάκης , η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το συμβάν και μετέβη άμεσα προχωρώντας στην κατάσβεση του χώρου που είχε προκληθεί η πυρκαγιά , σταματώντας την μετάδοση της σε παρακείμενα δωμάτια αλλά και κατοικίες .

Στο ξενοδοχείο δεν υπήρχαν επισκέπτες και πελάτες , υπήρχε μόνο τεχνικό προσωπικό στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης .

Σχετική αναστάτωση προκλήθηκε για λίγο σε πολίτες παρακείμενων επιχειρήσεων και κατοικιών , μεταξύ των οποίων και το κτίριο του ΕΦΚΑ Σητείας λόγω του έντονου καπνού που υπήρχε, ωστόσο το γεγονός ότι το συμβάν αντιμετωπίστηκε γρήγορα , συνετέλεσε ώστε και ο καπνός να διαλυθεί σύντομα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε μετάδοση και δεν κινδύνεψε καμία ανθρώπινη ζωή λειτούργησε ώστε να επέλθει σύντομα ηρεμία .

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας .

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ