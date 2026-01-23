Η AEGEAN, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Σητείας και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ) και κατανοώντας τις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της Ανατολικής Κρήτης, αυξάνει τη συχνότητα των πτήσεων της στη γραμμή Αθήνα – Σητεία.

Συγκεκριμένα, από τις 29 Μαρτίου έως και τις 24 Οκτωβρίου 2026, η αεροπορική σύνδεση θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσβασιμότητα της περιοχής και στηρίζοντας την τουριστική και αναπτυξιακή δυναμική του τόπου.

Ο Δήμος Σητείας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας ευχαριστούν θερμά την AEGEAN για τη διαχρονική συνεργασία και τη συμβολή της στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, καθώς και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της Ανατολικής Κρήτης.

Κωστής Βασιλάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας