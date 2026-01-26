Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Ναυτικού Ομίλου βρέθηκε ο Δήμαρχος Σητείας, κ Γιώργος Ζερβάκης στηρίζοντας με την παρουσία του τη σημαντική προσφορά του στην αθλητική δραστηριότητα του Δήμου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ Κύριλλος έδωσε την ευλογία του για μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες για τους αθλητές του Ομίλου παρουσία του Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιου Σκαρβέλη, Πρωτοσύγκελλου της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενου της Ιεράς Μονής Τοπλού, του Διακόνος Θεμιστοκλή Μπεϊνά, της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μάρως Νικητάκη, του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού & Γεωπάρκου κ Κωστή Λυμπερίου, του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Καθημερινότητας κ Νίκου Φυγετάκη, της Αντιδημάρχου Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας κας Μαριάννας Ξενικάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΣ κ Κώστα Βασιλάκη.

Ο Δήμαρχος Σητείας καλωσόρισε με θερμά λόγια τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου κ Γιώργο Αθανασάκη, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της καλής σχέσης μεταξύ των Δήμων του Νομού.

Ο κ Ζερβάκης συνεχάρη τη Διοίκηση, τους αθλητές και τους προπονητές για το έργο τους, καθώς και για τις επιτυχίες που έχουν σημειώσει, οι οποίες προβάλλουν τη Σητεία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Τόνισε, παράλληλα, τη σημασία του ναυταθλητισμού και της συστηματικής δουλειάς που επιτελείται στον ΝΟΣ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση αξιών και υγιών προτύπων για τους νέους.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας