Και φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Σητεία η «Λευκή Αποκριάτικη Νύχτα», μία θεσμοθετημένη δράση του Εμπορικού Συλλόγου Σητείας, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο με επιτυχία, αποτελώντας μία μεγάλη γιορτή της Σητείας… Η φετινή είναι η 13η διοργάνωση.

Η Λευκή Αποκριάτικη Νύχτα θα «ανοίξει» την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου το τετραήμερο των αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση που έχει καθιερωθεί σαν θεσμός στην πόλη, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σητείας κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Ευχαρίστησε στη συνέχεια για τη στήριξή τους στην διοργάνωση το Επιμελητήριο Λασιθίου καθώς και το Δήμο Σητείας και την Δημοτική Κοινότητα Σητείας και τον εμπορικό κόσμο της περιοχής.

«Η Λευκή Αποκριάτικη Νύχτα είναι μια εκδήλωση που σκοπό έχει να γιορτάσουμε όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη παρέα όλη η Σητεία. Η κυρίως δράση θα ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής περίπου στις 17.30 από την κεντρική πλατεία της Σητείας, αλλά θα απλωθεί στους εμπορικούς δρόμους της πόλης, με τραταρίσματα από τα καταστήματα σε ντόπιους κι επισκέπτες.

Τα καταστήματα τη βραδιά αυτή θα παραμείνουν ανοικτά έως αργά προσφέροντας παράλληλα μοναδικές εκπτώσεις -από το πρωί μέχρι το βράδυ – δίνοντας την ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό να κάνει πολύ συμφέρουσες αγορές και να καλύψει ανάγκες. Παράλληλα να στηριχθεί η τοπική αγορά σε μία περίοδο, που ολοκληρώνονται σταδιακά και οι χειμερινές εκπτώσεις.

Η μουσική σε αποκριάτικους ρυθμούς θα πλημμυρίσει την πόλη την Παρασκευή δημιουργώντας μία εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ οι ψησταριές θα πάρουν φωτιά… Το δικό τους τόνο και ρυθμό θα δώσουν ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, μάγοι, με ένα φαντασμαγορικό θέαμα, με χορό, σόου φωτιάς και μοναδικές στιγμές θεάματος. Την βραδιά θα παρουσιάσει η Αρετή Ζαχαριάδου», είπε ο Πρόεδρος.

Κλειστοί δρόμοι

Ανοικτό κάλεσμα σε μικρούς και μεγάλους, ντόπιους κι επισκέπτες να συμμετέχουν και να απολαύσουν αυτή τη γιορτή απηύθυνε ο κ. Παπαδάκης.

Επίσης ζήτησε την κατανόηση του κόσμου για το γεγονός ότι θα υπάρξει αλλαγή στην κυκλοφορία του κέντρου, σε τμήματα της Ε. Βενιζέλου, της Β. Κορνάρου και Καπετάν Σήφη μέχρι τη ΔΕΗ, που για ένα τετράωρο θα παραμείνουν κλειστές, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος και δη τα παιδιά να συμμετέχουν με ασφάλεια στην γιορτή.

Ευχαρίστησε όλους όσοι συνδράμουν στην υλοποίηση της εκδήλωσης κι ευχήθηκε υγεία και ένα καλό τετραήμερο σε όλο τον κόσμο, τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες που θα επιλέξουν την περιοχή για να γιορτάσουν τις Απόκριες.

Το τριήμερο

Ακολουθούν οι εξής εκδηλώσεις:

– Το Σάββατο 21 του μήνα Η(ΟΙ) Μουσική(οί) της Φωτιάς, η Νυχτερινή παρέλαση καθώς και Street Party σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Σητείας

– Την Κυριακή η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και Steet Party

– Την Καθαρή Δευτέρα τα Κούλουμα στο Άλσος Χλουβεράκη και σε χωριά της περιοχής.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ