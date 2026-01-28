Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας, κ. Μαυροματάκης, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο Σητείας, κ. Ζερβάκη, καθώς και με τον πρόεδρο του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Σητείας, κ. Τσιφετάκη, επικοινώνησε με τον αρμόδιο για τον πρωτογενή τομέα Αντιπεριφερειάρχη, κ. Τζεδάκη. Κύριο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή μας κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο, η οποία, βάσει πρόχειρης εκτίμησης, ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 70% σε σχέση με τη μέση παραγωγή των 10.000 τόνων.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα της μειωμένης παραγωγής ελαιολάδου δοκιμάζει τον πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη την Κρήτη και ότι τα προβλήματα που πλήττουν την αγροτική παραγωγή και οικονομία είναι κοινά, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την περιφέρεια, για όλη την Κρήτη.

Αυτές περιλαμβάνουν την υποβολή σχετικού αιτήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής, καθώς και τη διεκδίκηση έκτακτων ενισχύσεων και αποζημιώσεων για τη στήριξη του αγροτικού κλάδου.

Παράλληλα, οι θεσμικοί φορείς της Σητείας προγραμματίζουν επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να συνεχιστεί η διεκδίκηση αποζημιώσεων για τη ζημιά που έχουν υποστεί οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα αιτήματα των ετών 2018, 2021 και 2024, ενόψει της αναθεώρησης της τρέχουσας ΚΑΠ τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται μόνιμο μέτρο για την απώλεια εισοδήματος.

Για την Ένωση Σητείας

Ο Πρόεδρος Μανώλης Μαυροματάκης