Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας αρκετά ήταν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ωστόσο στην πλειονότητά τους διαδικαστικά κι ως εκ τούτου η συγκεκριμένη ήταν από τις πιο σύντομες χρονικά συνεδριάσεις του ΔΣ Σητείας.

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σητείας εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Στέλιος Σπυριδάκης. «Η παράταση είναι έως 30/4/26. Το έργο έχει προχωρήσει αρκετά, έχουν μείνει ασφαλτοστρώσεις στο κομμάτι της Ζήρου, της Ζάκρου, της Παναγίας της Φανερωμένης. Τώρα γίνονται ασφαλτοστρώσεις στο κομμάτι του Πετρά. Έχουν γίνει οι διαγραμμίσεις στο σύνολο των οδικών αξόνων, η σηματοδότηση, η άρση βραχοπτώσεων. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι ο εργολάβος είχε κάνει δύο διακοπές εργασιών γιατί δεν είχε πληρωθεί και έχει δικαίωμα όταν παρέρχονται δύο μήνες να σταματήσει. Όχι βέβαια με υπαιτιότητα δικιά μας γιατί πληρώνει το πρόγραμμα. Επίσης γιατί του ζητήσαμε μία μικρή τροποποίηση γιατί διαπιστώσαμε ότι το κομμάτι προς την Παναγία την Φανερωμένη πρέπει να φτιαχτεί, ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Σκοπής. Κάναμε ένα καινούριο ΑΠΕ που περιλαμβάνει αυτό κι ένα κομμάτι στο Χαμέτουλο. Βέβαια και η κακοκαιρία συντελεί σε όλα αυτά. Το έργο στο 90% είναι ολοκληρωμένο», τόνισε ο κ. Σπυριδάκης.

Η ανάπλαση του κέντρου

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακής) περαίωσης για την Ανάπλαση και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδών, πλατωμάτων κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας εισηγήθηκε ο κ. Σπυριδάκης. «Πρόκειται για οριακή προθεσμία που δικαιούται να πάρει ο εργολάβος. Η παράταση είναι έως 19/6/26. Το έργο ουσιαστικά έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχουν μείνει οι ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα των περιοχών που έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις κι εννοείται σε κάποια σημεία που έχουν αστοχήσει θα κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε. Γενικά το έργο πήγε καλά όσον αφορά το κομμάτι της πλατείας, της Ελ. Βενιζέλου», επεσήμανε.

Η σύμβουλος της μειοψηφίας Μαρία Αγγελάκη εστίασε στην αναγκαιότητα ελέγχου για να διορθωθούν οι αστοχίες.

Επίσης ο Σύμβουλος της μειοψηφίας Γιάννης Αναγνωστάκης ρώτησε αν έχουν καταμετρηθεί οι κακοτεχνίες που υπάρχουν κι αν έχουν τεθεί στον εργολάβο έτσι ώστε πριν κλείσει το συμβόλαιο να ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί να τις επιδιορθώσει.

«Έχουν εντοπιστεί κάποια σημεία», τόνισε ο κ. Σπυριδάκης για τα οποία είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να παρέμβει και να τα διορθώσει Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει η οριακή προθεσμία άρα στο εξάμηνο αυτό πρέπει να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις επιβάλλεται, εννοείται ότι θα τις κάνουμε».

Εγκρίσεις

– Το σώμα αποφάσισε επίσης την καταβολή χρηματικού ποσού (300 € ) στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου αντί παροχής γάλακτος για το 2026 κι εφεξής. Ενέκρινε την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του δήμου τέταρτου τριμήνου 2025 καθώς και αντίστοιχα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

– Επιπρόσθετα ενέκρινε το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σητείας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων με στόχο την στήριξη και προβολή του Γεωπάρκου Σητείας και του Πολιτιστικού Συλλόγου μέσα από κοινές δράσεις. Μεταξύ αυτών, την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων όπως πολιτιστικές, ενημερωτικές, συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις.

Την υποβολή παράλληλα προτάσεων σε εθνικά κι ευρωπαϊκά προγράμματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Γεωπάρκου και του Πολιτιστικού Συλλόγου με στόχο την αναβάθμιση, την προβολή και τη δημιουργία υποδομών που σχετίζονται άμεσα με την αρτιότερη λειτουργία και των δύο. Την συνεργασία και συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζεται το Γεωπάρκο και μπορεί να προβάλει δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων με στόχο την πληρέστερη παρουσία του Γεωπάρκου και του Δήμου Σητείας αφού ένας από τους βασικούς σκοπούς του Γεωπάρκου είναι η προβολή των ανθρώπων του, της κουλτούρας, του λαϊκού πολιτισμού και της λαογραφίας της περιοχής. Στο σύμφωνο συνεργασίας προβλέπεται η αμοιβαία παροχή πληροφοριών στα σημεία ενημέρωσης τόσο του Γεωπάρκου όσο και στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Πεύκων.

Επίσης οι δύο συμβαλλόμενοι σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου Σητείας και τα συνεργαζόμενα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλες εκπαιδευτικές δομές θα μπορούν να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενηλίκους που σχετίζονται με Γεωλογία, τη δημιουργική επίδραση του φυσικού πλούτου στην παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και τη λαογραφία. Προβλέπονται κοινές δράσεις για την συντήρηση, ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών και των σημαντικών γεώτοπων, όπως το σπήλαιο Βρέικο, με καθαρισμούς και σημάνσεις.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωστής Λυμπερίου ανέφερε: «ο ρόλος του Γεωπάρκου είναι να είναι κοντά στις τοπικές κοινωνίες Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζει η Unesco. Όταν ήρθαν οι δύο αξιολογητές, εντυπωσιάστηκαν από την υποδοχή του κόσμου στο Λαογραφικό Μουσείο Σητείας. Ήδη υπάρχει άριστη συνεργασία με πολλούς Πολιτιστικούς Συλλόγους όπου ειδικά το καλοκαίρι γίνονται πολλές δράσεις. Να θυμίσουμε το Θερινό Σχολείο στο Καρύδι, τον αγώνα τρεξίματος στην Ζάκρο».

Αλλά και εξέφρασε την χαρά του για τη συνεργασία και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Πεύκων, μέσα από την οποία θα προκύψει η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων και δράσεων.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ