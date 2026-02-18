Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Σητείας, προκάλεσαν -όπως όλα δείχνουν ως τώρα – ένα συμβάν το οποίο ως εκ θαύματος δεν στοίχησε τη ζωή ενός ανθρώπου.

Σήμερα το πρωί στον περιφερειακό δρόμου του αεροδρομίου, έπεσε στύλος φωτισμού σε διερχόμενο όχημα καταστρέφοντας το παρμπρίζ αλλά ευτυχώς δεν επέφερε σοβαρό τραυματισμό της οδηγού του οχήματος. Εκτός από το σοκ που υπέστη , προκλήθηκαν εκδορές από την θραύση του παρμπρίζ στο χέρι της, χωρίς ευτυχώς με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία . Εξετάζονται τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ