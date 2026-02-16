Η (Οι) μουσική(οι) της φωτιάς!

Συνάντηση – πρόβα Τρίτη, 19:30 – στον Τεχνοχώρο.

Ελάτε να συμμετάσχετε στα δρώμενα για την μουσική (οι) της φωτιάς!

Ξεκινάμε τις πρόβες για τα δρώμενα .

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Το δρώμενο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, Έναρξη από Φρούριο Καζάρμα – πορεία με κρουστά και δάδες, με ρυθμό, ένταση και πειρατική ατμόσφαιρα! φινάλε στο κάψιμο της γαλέρας στην πλατεία

Ανοιχτή συμμετοχή

• Στα κεντρικά δρώμενα

• Στη πορεία

Η επιτυχία βασίζεται στη μαζική συμμετοχή.

Πάμε να το κάνουμε δυνατό, θεαματικό, αξέχαστο!

Σας περιμένουμε! Τρίτη, 19:30 – Πρώτη συνάντηση στον Τεχνοχώρο Δήμου Σητείας !