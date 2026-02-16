Η (Οι) μουσική(οι) της φωτιάς!
Συνάντηση – πρόβα Τρίτη, 19:30 – στον Τεχνοχώρο.
Ελάτε να συμμετάσχετε στα δρώμενα για την μουσική (οι) της φωτιάς!
Ξεκινάμε τις πρόβες για τα δρώμενα .
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
Το δρώμενο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, Έναρξη από Φρούριο Καζάρμα – πορεία με κρουστά και δάδες, με ρυθμό, ένταση και πειρατική ατμόσφαιρα! φινάλε στο κάψιμο της γαλέρας στην πλατεία
Ανοιχτή συμμετοχή
• Στα κεντρικά δρώμενα
• Στη πορεία
Η επιτυχία βασίζεται στη μαζική συμμετοχή.
Πάμε να το κάνουμε δυνατό, θεαματικό, αξέχαστο!
Σας περιμένουμε! Τρίτη, 19:30 – Πρώτη συνάντηση στον Τεχνοχώρο Δήμου Σητείας !