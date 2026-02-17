Ας γιορτάσουμε τις απόκριες με τον καλύτερο τρόπο:
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
Μετά τις 17.30 το απόγευμα έως αργά το βράδυ!
Ο Εμπορικός Σύλλογος Σητείας μας προσκαλεί στην
Λευκή Αποκριάτικη Νύχτα!
Μια βραδιά θεσμός που θα προσφέρει στους Σητειακούς αλλά και στους επισκέπτες της πόλη μας, μια αξέχαστη όπως πάντα εκδήλωση.
Για αυτή τη μέρα τα καταστήματα μένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, έχοντας μεγάλες εκπτώσεις και προφορές σε όλα τα προϊόντα, κεράσματα σε όλους τους περαστικούς, μουσικές από DJs σε όλους τους δρόμους και χορός σε κάθε σταυροδρόμι!
Για τους μικρούς μας φίλους: μάγοι, ζογκλέρ και ξυλοπόδαροι!
Την βραδιά παρουσιάζει η Αρετή Ζαχαριάδου!
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Η οι Μουσική οί της φωτιάς (Οι) μουσική (οί) της φωτιάς!
Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σητείας ανάβει φωτιές και σας περιμένει!
Θα πραγματοποιηθεί δρώμενο – πορεία με κρουστά και δάδες, με ρυθμό, ένταση και πειρατική ατμόσφαιρα!
Εκκίνηση στις 18.00 από το Φρούριο Καζάρμα έως την πλατεία της πόλης από όπου θα γίνει το κάψιμο της γαλέρας και η ένωση των ομάδων με την
Καρναβαλική Νυχτερινή Παρέλαση
από όπου ο Δήμος Σητείας σας καλεί να φτιάξετε την ομάδα σας και να ξεσηκώσετε όλη την πόλη! Απόκριες είναι!
Δημιουργήστε λοιπόν ότι πιο ευφάνταστο και διεκδικήστε το έπαθλο των 500 ευρώ!
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει
Ξέφρενο street Party σε όλο το παραλιακό μέτωπο.
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
Άρματα – ομάδες και μεμονωμένοι καρναβαλιστές διασχίζουν την πόλη σε μια κεφάτη παρέλαση, με αρχηγό τον Βασιλιά Καρνάβαλο και Βασίλισσα την Evangelia μοιράζοντας χαρά, τρέλα και ζωντάνια !!!
Σημείο συνάντησης αρμάτων και καρναβαλιστών, πίσω από το Βασιλιά Καρνάβαλο στην επαρχ. οδό Σητείας Παλαιοκάστρου μεταξύ μουσείου και S.M ΚΡΗΤΙΚΟΣ!
Μαζί μας θα είναι και η αγαπημένη ομάδα των Batala Creta
Αμέσως μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει συναυλία με την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και ένα μεγάλο street party σε όλο το παραλιακό μέτωπο.
Καθαρή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Ελάτε να γιορτάσουμε την Καθαρή Δευτέρα όπως παλιά.
Στην περιοχή Κόκκινα στο άλσος Χλουβεράκη σας περιμένουμε μετά τις 11 π.μ. με ζωντανή μουσική, πέταγμα χαρταετού και Σαρακοστιανά.
Ένα είναι σίγουρο ότι στη Σητεία αυτό το τετραήμερο θα μείνει αξέχαστο.
Σας περιμένουμε!