Ας γιορτάσουμε τις απόκριες με τον καλύτερο τρόπο:

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Μετά τις 17.30 το απόγευμα έως αργά το βράδυ!

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σητείας μας προσκαλεί στην

Λευκή Αποκριάτικη Νύχτα !

Μια βραδιά θεσμός που θα προσφέρει στους Σητειακούς αλλά και στους επισκέπτες της πόλη μας, μια αξέχαστη όπως πάντα εκδήλωση.

Για αυτή τη μέρα τα καταστήματα μένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, έχοντας μεγάλες εκπτώσεις και προφορές σε όλα τα προϊόντα, κεράσματα σε όλους τους περαστικούς, μουσικές από DJs σε όλους τους δρόμους και χορός σε κάθε σταυροδρόμι!

Για τους μικρούς μας φίλους: μάγοι, ζογκλέρ και ξυλοπόδαροι!