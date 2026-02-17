Στο Κέντρο Ενημέρωσης και Φιλοξενίας του Γεωπάρκου Σητείας στο Καρύδι φιλοξενήσαμε την Περιβαλλοντική Ομάδα του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου.

Για τρεις ημέρες, μαζί με τους 15 μαθητές, τις 4 εκπαιδευτικούς, Νάγια Πιέρρου, Κατερίνα Μπρόκου, Δώρα Δημητριάδου και Μαρία Σημαντιράκη, την συνεργάτη και φίλη μας από το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου Ειρήνη Δερμιτζάκη και το σπηλαιολόγο Βασίλη Παπαβασιλείου, βιώσαμε μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία. Τρεις ημέρες γεμάτες σπηλαιολογία, γεωλογία, παλαιοντολογία, φυσικό περιβάλλον, ιστορία, άνθρωποι, πεζοπορία.

Τρεις ημέρες που μας έκαναν να νοιώσουμε ικανοποίηση για την δουλεία, που για περισσότερα από 10 χρόνια γίνεται στο Γεωπάρκο της Σητείας μέσα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, και υλοποιούνται στα κέντρα ενημέρωσης στο Καρύδι και στη Ζάκρο. Εμείς μαζί με όσους αγαπούν αυτό το τόπο, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους φίλους του Γεωπάρκου θα είμαστε στο πεδίο, στην προσπάθειά μας για την

προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη της Σητείας.

Ευχαριστούμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου και να τους συγχαρούμε για αυτή τους την πρωτοβουλία, όπως και την άψογη οργάνωση μιας αρκετά απαιτητικής τριήμερης διαμονής.