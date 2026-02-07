Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, ευχήθηκε δύναμη και μακροημέρευση στον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο Ταμπακάκη.