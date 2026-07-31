Ρωσία: Παρατείνει τις απαγορεύσεις στις εξαγωγές diesel και βενζίνης έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027

Ρωσία: Παρατείνει τις απαγορεύσεις στις εξαγωγές diesel και βενζίνης έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027

31/07/2026
«Ένας δρόμος και μια ελιά ενώνουν τους Απόδημους Κρήτες με τον Άγιο Νικόλαο»

Άγιος Νικόλαος-Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών: «Ένας δρόμος – η Οδός Αποδήμων Κρητών – και μια ελιά συνδέουν την Κρήτη με τα παιδιά της σε όλο τον κόσμο»

31/07/2026
Πακιστάν: Έκρηξη σε ορυχείο, τουλάχιστον οκτώ νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι

Πακιστάν: Έκρηξη σε ορυχείο, τουλάχιστον οκτώ νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι

31/07/2026
" "

Conference League: Τον έσωσε ο Ραστόντερ, Παναθηναϊκός-Πάκσι 2-2

Conference League: Τον έσωσε ο Ραστόντερ, Παναθηναϊκός-Πάκσι 2-2

31/07/2026
ΗΠΑ: Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο – Στο 1,5% η αναπτυξη, σε ετήσια βάση

ΗΠΑ: Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο – Στο 1,5% η αναπτυξη, σε ετήσια βάση

31/07/2026
Ολλανδία: Η στάθμη των υδάτων του Ρήνου έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ

Ολλανδία: Η στάθμη των υδάτων του Ρήνου έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ

31/07/2026
Τραμπ: Ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς – Νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα

Τραμπ: Ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς – Νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα

31/07/2026
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ρωσία: Παρατείνει τις απαγορεύσεις στις εξαγωγές diesel και βενζίνης έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027

by anatolh kim
31/07/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Η ρωσική κυβέρνηση παρέτεινε τις απαγορεύσεις στις εξαγωγές ντίζελ και πετρελαίου έως την 31η Ιανουαρίου του 2027, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση.

Η Ρωσία αρχικά είχε επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ από τις 8 έως τις 31 Ιουλίου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων στήριξης της εγχώριας αγοράς καυσίμων, μετά τις επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου που έχουν προκαλέσει ελλείψεις σε καύσιμα και αυξήσεις στις τιμές τους.

 

Η Μόσχα έχει ήδη επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές βενζίνης και καυσίμου αεροσκαφών.

Σήμερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευε προσωρινά την εξαγωγή βενζίνης, ντίζελ, ναυτιλιακών καυσίμων και πετρελαίων, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα στην εγχώρια αγορά.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, ωστόσο, οι εξαγωγές των παραγωγών θα εξαιρούνται από τους περιορισμούς που ισχύουν για το ντίζελ, τα ναυτιλιακά καύσιμα και τα πετρελαιοειδή.

Ορισμένες εξαγωγές καυσίμων θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διακυβερνητικών συμφωνιών και υπό τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι υιοθέτησε επίσης μια προσωρινή διαδικασία, η οποία θα ισχύει έως την 1η Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην περίοδο της συγκομιδής, να λάβουν τις ποσότητες καυσίμων που χρειάζονται.

Μια ακόμη απόφαση αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερής προμήθειας καυσίμων κινητήρων για κρατικούς και τοπικούς φορείς, αναφέρεται στην ανακοίνωση της.
www.real.gr

" "

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing