Ρωσία: Παρατείνει τις απαγορεύσεις στις εξαγωγές diesel και βενζίνης έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027

Η ρωσική κυβέρνηση παρέτεινε τις απαγορεύσεις στις εξαγωγές ντίζελ και πετρελαίου έως την 31η Ιανουαρίου του 2027, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση.

Η Ρωσία αρχικά είχε επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ από τις 8 έως τις 31 Ιουλίου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων στήριξης της εγχώριας αγοράς καυσίμων, μετά τις επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου που έχουν προκαλέσει ελλείψεις σε καύσιμα και αυξήσεις στις τιμές τους.

Η Μόσχα έχει ήδη επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές βενζίνης και καυσίμου αεροσκαφών.

Σήμερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευε προσωρινά την εξαγωγή βενζίνης, ντίζελ, ναυτιλιακών καυσίμων και πετρελαίων, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα στην εγχώρια αγορά.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, ωστόσο, οι εξαγωγές των παραγωγών θα εξαιρούνται από τους περιορισμούς που ισχύουν για το ντίζελ, τα ναυτιλιακά καύσιμα και τα πετρελαιοειδή.

Ορισμένες εξαγωγές καυσίμων θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διακυβερνητικών συμφωνιών και υπό τη μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι υιοθέτησε επίσης μια προσωρινή διαδικασία, η οποία θα ισχύει έως την 1η Νοεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην περίοδο της συγκομιδής, να λάβουν τις ποσότητες καυσίμων που χρειάζονται.

Μια ακόμη απόφαση αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερής προμήθειας καυσίμων κινητήρων για κρατικούς και τοπικούς φορείς, αναφέρεται στην ανακοίνωση της.

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