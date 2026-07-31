Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών (ΠΣΚ), συμμετείχε στην τελετή αποκαλυπτηρίων της πρώτης «Οδού Αποδήμων Κρητών» στην Κρήτη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 στον Άγιο Νικόλαο.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Νίκο Καστρινάκη, μια ιστορική πράξη αναγνώρισης της πολυδιάστατης προσφοράς των Αποδήμων Κρητών και του διαχρονικού δεσμού τους με τη γενέτειρα γη.

«Η ονομασία της “Οδού Αποδήμων Κρητών” αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Κρήτη και την παγκόσμια κρητική οικογένεια. Δεν πρόκειται απλώς για μια ονομασία δρόμου, αλλά για ένα μόνιμο σύμβολο αναγνώρισης προς όλους εκείνους που αναγκάστηκαν ή επέλεξαν να φύγουν από το νησί, δημιουργώντας νέες ζωές σε μακρινές πατρίδες, χωρίς ποτέ να αποκοπούν από τις ρίζες τους. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον αδιάρρηκτο δεσμό ανάμεσα στην Κρήτη και τους Κρήτες της Διασποράς», επισημαίνει ο κ. Καστρινάκης.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τον δήμαρχο Μανώλη Μενεγάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Τα μέλη του Δ.Σ του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών επισημαίνουν ότι, η απόφαση για την ονοματοδοσία, της πρώτης «Οδού Αποδήμων Κρητών» στην Κρήτη, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου που διαδραμάτισαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι Απόδημοι Κρήτες στη διάδοση της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κρήτης και στη δημιουργία ισχυρών γεφυρών συνεργασίας με την πατρίδα.

Ιδιαίτερα συμβολική ήταν και η φύτευση μιας ελιάς, η οποία συνοδεύει την αφιέρωση της οδού και μεταφέρει ένα βαθύτερο μήνυμα διαχρονικής σύνδεσης. Η ελιά, αιώνιο σύμβολο της Κρήτης, αντιπροσωπεύει τη συνέχεια, την ειρήνη, τη δύναμη και τις βαθιές ρίζες που ενώνουν τους Κρήτες όπου κι αν βρίσκονται. Όπως οι ρίζες της ελιάς παραμένουν βαθιά δεμένες με τη γη της Κρήτης, έτσι και οι Απόδημοι Κρήτες παραμένουν συνδεδεμένοι με τον τόπο καταγωγής τους.

«Η “Οδός Αποδήμων Κρητών” αποτελεί έναν φόρο τιμής σε όλες τις γενιές των Κρητικών που έφυγαν από το νησί, αλλά ποτέ δεν έφυγαν από την καρδιά τους», δήλωσε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, Νίκος Καστρινάκης. «Η κρητική διασπορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ταυτότητας της Κρήτης. Οι Κρήτες σε όλο τον κόσμο είναι πρεσβευτές του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας και των αξιών μας». Παράλληλα, ανέφερε ότι η ιδέα για τη δημιουργία της «Οδού Αποδήμων Κρητών» γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 6ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, το οποίο φιλοξενήθηκε στον Άγιο Νικόλαο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Σοφία Μαλανδράκη, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Νίκος Καστρινάκης, ο πρώην πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Νίκος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και των κρητικών σωματείων της διασποράς από όλο τον κόσμο, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Σωκράτη Τσουρδαλάκη, ο οποίος τιμήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στον οργανωμένο κρητικό ελληνισμό της διασποράς. Η αφοσίωσή του στη διατήρηση και ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της Κρήτης και της ομογένειας, καθώς και η πολυετής δράση του υπέρ του απόδημου κρητικού ελληνισμού, αποτελούν παράδειγμα προσφοράς και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Η σημαντική αυτή εκδήλωση, όπως επισημάνθηκε, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών στα Χανιά, με κεντρικό μήνυμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο», όπου αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της διασποράς ως δύναμης πολιτισμού, ανάπτυξης, καινοτομίας και συνεργασίας.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών θεωρεί ότι δράσεις όπως η αφιέρωση της «Οδού Αποδήμων Κρητών» δημιουργούν σημεία αναφοράς για τις νέες γενιές και υπενθυμίζουν τη μεγάλη ιστορική διαδρομή των Κρητικών εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, ενισχύουν το όραμα για μια παγκόσμια κρητική οικογένεια ενωμένη, ενεργή και δημιουργική.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών συγχαίρει τον Δήμο Αγίου Νικολάου για αυτή την πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού και δεσμεύεται, όπως ανέφερε ο κ. Καστρινάκης, να συνεχίσει να εργάζεται για την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της Κρήτης και των Κρητικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ιδρύθηκε το 2003, με σκοπό την προάσπιση, τη διαφύλαξη της ιστορίας, της πολιτιστικής παράδοσης της Κρήτης και της Ελλάδας, τη μετάδοσή τους τόσο στις νεότερες γενιές, όσο και στις κοινωνίες που διαβιούν και δραστηριοποιούνται Κρήτες όπου γης. Αποτελείται από την Παγκρητική Ένωση Αμερικής, την Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, την Παγκρήτια Ένωση Αθηνών, την Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας, την Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Ομόνοια» και την Παγκρήτια Ένωση Νότιας Αφρικής.