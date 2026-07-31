Conference League: Τον έσωσε ο Ραστόντερ, Παναθηναϊκός-Πάκσι 2-2

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι “πράσινοι” αναπτύχθηκαν υποδειγματικά με τον Τσέριν και τον Τεττέη, ο Έλληνας φορ ολοκλήρωσε την μετάβαση με μία προωθημένη μπαλιά στον Αντίνιο, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά από το όριο της περιοχής κι ανάγκασε τον Κόβασικ σε μία σπουδαία επέμβαση. Στο 32′, η Πάκσι απείλησε – ελαφρώς – την εστία του Πένια, όταν ο Ισπανός σταμάτησε ένα συρτό σουτ του Πέτο, μετά από μία ατομική προσπάθεια κι εκτέλεση με το αριστερό από τα 20 μέτρα.

Τρία λεπτά μετά, ο Πέτο εκτέλεσε υπό πολύ καλύτερες συνθήκες από το σημείο του πέναλτι, μετά από φάση διαρκείας στην “πράσινη” περιοχή και νίκησε τον Πένια, σκοράροντας και παγώνοντας το Ολυμπιακό Στάδιο. Στο 39′ ο Παναθηναϊκός ανάγκασε τον Κόβασικ σε ακόμα μία δύσκολη επέμβαση, όταν ο Κυριακόπουλος σούταρε από τα 25+ μέτρα και ο Ούγγρος απέκρουε με υπερένταση, πριν προλάβει η μπάλα να “σκάσει” μπροστά του.

Πέντε λεπτά μετά – κι ενώ οι γηπεδούχοι είχαν εντείνει την “πίεσή” τους – μετά από ένα σουτ του Τσάπρα που κόντραρε στα σώματα, ο Γιάγκουσιτς έπιασε ένα φανταστικό αριστερό από πλάγια θέση, εκτελώντας τον Κόβασικ για το 1-1 του “τριφυλλιού”. Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, με την ελληνική ομάδα να βγάζει γρήγορα τον εαυτό της από μία δύσκολη κατάσταση.

Ο Παναθηναϊκός παραλίγο να ξεκινήσει ιδανικά το δεύτερο μέρος, καθώς μετά από ένα γύρισμα από το δεύτερο δοκάρι σε εκτέλεση κόρνερ, ο Ντε Φράι βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στην εστία, όμως είδε τον Σάμπο να την σταματάει πάνω στη γραμμή. Στο 50′, ο Τσέριν έκλεψε στο κέντρο του γηπέδου, έκανε περίπου 10 μέτρα και τροφοδότησε τον Τεττέη με κάθετη μπαλιά, όμως το σουτ από πλάγια θέση του Έλληνα φορ σταμάτησε στην αγκαλιά του Κόβασικ. Στο 57′, οι Ούγγροι εκμεταλλεύτηκαν μία ολιγωρία του Τουμπά – σε ένα τάκλιν όπου η μπάλα έχει ανακτηθεί με το χέρι – πάτησαν στην περιοχή και σκόραραν με τον Γκιόρφι, παίρνοντας εκ νέου το προβάδισμα.

Με τη συμπλήρωσε μίας ώρας, ο Νέστρουπ αντικατέστησε τους δύο ποδοσφαιριστές με την λιγότερο καλή εικόνα έως εκείνο το σημείο, δηλαδή τον Τουμπά και τον Ζαρουρί. Στις θέσεις τους πέρασαν ο Φαν Ντρόνχελεν και ο Πελίστρι. Πέντε λεπτά μετά, έβγαλε τον σκόρερ Γιάγκουσιτς για να περάσει στο χορτάρι τον Ραστόντερ, αλλάζοντας το σχηματισμό. Για να δημιουργήσει τελική ξανά το “τριφύλλι” έπρεπε να φτάσουμε στο 74′, με ένα μακρινό σουτ του Κυριακόπουλου να περνάει περίπου ένα μέτρο δίπλα από την εστία. Ο Δανός τεχνικός στο 75′ έβαλε στο γήπεδο τους Τσιριβέγια και Ταμπόρδα, στις θέσεις των Τσέριν και Αντίνο, επιχειρώντας να δώσει μία τελευταία ώθηση στην ομάδα του στην αναζήτηση της ισοφάρισης.

Στο 81′, ο Παναθηναϊκός έβγαλε μία φανταστική αντεπίθεση, μετά από μία τρομερή ενέργεια του Ταμπόρδα στο αμυντικό τρίτο και μία φανταστική μετάβαση του Πελίστρι με σπριντ από τη μία περιοχή στη άλλη. Η μπάλα έφτασε στα δεξιά της περιοχής στον Τεττέη, εκείνος γύρισε στον Ραστόντερ που έκανε κίνηση στο σημείο του πέναλτι, όμως δεν κατάφερε να προλάβει να εκτελέσει. Οι δυο τους συνεργάστηκαν κι ένα λεπτό αργότερα, με τον Ελβετό να εκτελεί όμορφα με το αριστερό, αλλά τον Κόβασικ να τον σταματάει. Στο 85′, όμως, ο Ούγγρος πορτιέρε δεν βρήκε “αντίδοτο” όταν ο Ραστόντερ πήρε την μπάλα από τον Ντε Φράι, βρέθηκε τετ α τετ και δε λάθεψε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ με το “τριφύλλι”, ενώ ήταν κι εκείνο που διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στα τελευταία εννέα – συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων – λεπτά, οι Ούγγροι επιχείρησαν να πάρουν τα ρίσκα τους, δίχως αυτό να τους δώσει τη δυνατότητα να απειλήσουν την εστία του Πένια. Από την άλλη, οι “πράσινοι” βρήκαν κενά και πολλές φορές είχαν καλές προϋποθέσεις, όμως εν τέλει αρκέστηκαν στο 2-2 που τους χάρισε την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο.

ΓΚΟΛ: 44′ Γιάγκουσιτς, 85′ Ραστόντερ – 35′ Πέτο, 57′ Γκιόρφι

ΚΙΤΡΙΝΗ: 11′ Λάπου, 45’+2′ Σάμπο, 68′ Χορβάθ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νέστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Τουμπά (61′ Φαν Ντρόνχελεν), Ντε Φράι, Τσάπρας, Καμαρά, Τσέριν (75′ Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς, Αντίνο (75′ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (61′ Πελίστρι), Τεττέη

Πάκσι (Γκιόργκι Μπογκνάρ): Κόβασικ, Ζέκε, Σάμπο, Βας, Λάπου (46′ Λένσερ), Παπ, Βίντεκερ, Γκιόρφι (85′ Μπάλογκ), Πέτο (73′ Τοθ), Χορβάθ (72′ Γκιούρκιτς), Σαλάι (73′ Μπόντε)

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