Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση ο ΑΟΑΝ και να πάρει την πρόκριση απέναντι στον ΠΟΑ στο γήπεδο του Ατσαλένιου, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 4-0 για την πρώτη φάση του κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδας, μένοντας έτσι εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Οι «κυανόλευκοι» όσο κι αν προσπάθησαν, υπέκυψαν στην ανωτερότητα του αντιπάλου τους ο οποίος αγωνίζεται μια κατηγορία ψηλότερα αυτή της Γ’ εθνικής. Οι γηπεδούχοι έβαλαν από νωρίς τις βάσεις πρόκρισης ανοίγοντας το σκορ στο 18’ με τον Πατραμάνη για το 1-0 του ημιχρόνου, καθώς ο ΑΟΑΝ δεν αξιοποίησε τις στιγμές του. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έδωσαν διαστάσεις στην επικράτηση τους με τον Τσελεγγίδη στο 56’ να κάνει το 2-0, τον Πατραμάνη να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 75’ για το 3-0 και τον Καϊμακαμούδη να σκοράρει και αυτός στο φινάλε (88’) από το σημείο του πέναλτι για το τελικό 4-0.

ΑΟΑΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ): Κασωτάκης, Έντι Κεβάνι (79’), Σγουρός, Τουτουδάκης, Παπαδημητρίου (79’), Πακιουφάκης, Τσιμέλι (90’), Γκέκας (46’), Σκουλούδης (66’), Νοκάι, Κοκοτσάκης

Αλλαγές: 46’ Μαρκάκης, 66’ Μαρινάκης , 79’ Έρι Κεβάνι, 79’ Γιαννικάκης, 90’ Χατζηκυριάκος