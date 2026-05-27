Στο δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας», βρέθηκε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος και η Γ’ αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Αλεξία Μαρίνη, όπου συναντήθηκε με το Δ.Σ. του ΝΟΑΝ, παρουσία του δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανόλη Μενεγάκη και του αντιδημάρχου αθλητισμού Στέργιου Ατσαλάκη.



Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στην οποία συμμετείχαν από πλευράς ΝΟΑΝ ο πρόεδρος Γιώργος Γιανναδάκης, ο αντιπρόεδρος Μανόλης Καπανταϊδάκης, ο γραμματέας Μάνος Μαρκάκης, ο έφορος υδατοσφαίρισης Κωστής Μαρής, το μέλος Χαρούλα Κοκκίνη, ο πρώην πρόεδρος Νίκος Χαλκιαδάκης, καθώς και οι προπονητές Μανόλης Τσαμπανάκης, Ανδρονίκη Μάζη και Φώτης Φωτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του υγρού στίβου στην περιοχή, τόσο για τη μεγάλη πισίνα, όσο και τη μικρή πισίνα.



Ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη δυναμική του ΝΟΑΝ και τον μεγάλο αριθμό παιδιών που συμμετέχουν στα τμήματα εκμάθησης κολύμβησης και τόνισε ότι η ΚΟΕ θα στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις του κολυμβητήριου, ενώ και ο κ. Μενεγάκης ανέφερε ότι από την πλευρά της δημοτικής αρχής θα συνεχιστούν οι εργασίες βελτίωσης του χώρου.

Η διοίκηση του ΝΟΑΝ ευχαρίστησε θερμά την ΚΟΕ και τον Δήμο Αγίου Νικολάου για τη στήριξη και τη συνεργασία, με κοινό στόχο τη διαρκή ανάπτυξη του Ομίλου και του υγρού στίβου στο Λασίθι.