Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

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Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

by anatolh kim
06/08/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας.

Συνολικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν ολοκληρωθεί 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,19 δισ. ευρώ

Μέσα στον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 2.164 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, ύψους 511 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την σταθερά ανοδική πορεία του εργαλείου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εγκρισιμότητα των αιτήσεων παραμένει σταθερά στο επίπεδο του 80% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Θετικό πρόσημο συνεχίζει να διατηρεί η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 271 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 26 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, μέσω του μέτρου της προκαταβολής, ανεστάλησαν 603 πλειστηριασμοί, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας των οφειλετών.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς (Ιουνίου)

Παράλληλα με τα εργαλεία της πολιτείας συνεχίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων, με τους τέσσερις μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) να καταγράφουν τον Ιούνιο ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 4.239 οφειλέτες. Η πλειοψηφία των ρυθμίσεων αφορά σε στεγαστικά δάνεια, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ρύθμιση 72 δόσεων προς ΑΑΔΕ

Όπως είχε προαναγγελθεί, ενεργοποιήθηκε από τις 18 Ιουλίου η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ένταξη οφειλών στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων, στο πλαίσιο του ν. 5313/2026. Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31.12.2023 και οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE έως τις 31.12.2026.

Εξυπηρέτηση Πολιτών – myEGDIXlive

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας
www.real.gr

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