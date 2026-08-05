Η ΕΠΣ Λασιθίου, γνωστοποίησε τις ημερομηνίες έναρξης όλων των διοργανώσεων για τη σεζόν 2026-2027 στο σχετικό έγγραφο το οποίο επιμελήθηκε οι ειδικός γραμματέας της Ένωσης Μανόλης Ατσαλάκης.

Η αυλαία θα ανοίξει με το Κύπελλο Ερασιτεχνών, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας.

Η Β’ Κατηγορία, όπως και το Παιδικό Πρωτάθλημα, θα κάνουν σέντρα το διήμερο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό τα σωματεία γνωρίζουν πλέον τον αγωνιστικό σχεδιασμό τους και μπορούν να οργανώσουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας χρονιάς.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν στην Ιεράπετρα τόσο η Γενική Συνέλευση όσο και οι κληρώσεις των διοργανώσεων της ΕΠΣ Λασιθίου. Η Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 19:00, θα ακολουθήσει η δημόσια κλήρωση των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου.

Η διαδικασία θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, στο ισόγειο του Δημαρχείου.